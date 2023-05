Firenze, torna la 30esima edizione di Viva lo sport Mugello

Ultimi ritocchi a Borgo San Lorenzo per la XXX edizione di Vivilosport Mugello che giovedì, con l’inaugurazione ufficiale delle 10.15 si aprirà per quattro giorni che si preannunciano davvero intensi. Dal 4 al 7 maggio, la più antica e grande festa dello sport della Toscana, rappresenterà uno degli eventi più importanti della Città Metropolitana di Firenze, tanto da essere indicata dallo stesso Ente, come da sei anni a questa parte, come Festa Metropolitana dello Sport.

Un programma ricchissimo che coinvolgerà un pubblico più eterogeneo possibile, puntando su un’offerta di oltre 300 eventi tra grandi e piccoli, in tutte le ore della manifestazione, dalle otto fino alla mezzanotte.

L’obiettivo cardine sarà quello di promuovere e diffondere le opportunità di attività sportive, educative e ricreative che le società sportive e l’associazionismo di altro genere propongono sul territorio mugellano e non solo.

I quattro giorni di Vivilosport daranno così l’opportunità a chi vuole avvicinarsi al mondo dello sport, con un’attenzione ovviamente particolare rivolta ai più giovani, di mettersi alla prova, attraverso tornei, dimostrazioni e prove aperte.

Alcuni eventi si svolgeranno presso impianti sportivi, parchi del paese, creando una sorta di evento diffuso, che coinvolgerà anche gli altri paesi della zona.

Tra le conferme il tradizionale Raduno di Auto e Moto, un ampio spazio per i motori al di la del torrente Le Cale, la piazza che ospiterà campi polivalenti e le palestre del territorio, i tanti spettacoli della Pista di Pattinaggio, la musica del centro della festa e di Piazza del Mercato in una piacevole area dove sarà possibile mangiare in un clima festoso, l’importante workshop della domenica mattina dedicato all’inclusività dello sport, così come tanti appuntamenti di quella mattina.

Tra le novità, una decina di nuove discipline, il ritorno del baseball, una pista di minimoto al Centro Giovanile del Mugello e Bimbinbici che torna nella sua formula tradizionale dopo gli anni della pandemia, con tema “l’acqua”, grazie anche alla collaborazione con Publiacqua. Da segnalare anche iniziative di pubblica utilità come un corso per l’uso del defibrillatore, la presenza della Polizia Stradale per promuovere la sicurezza e quella dei Vigili del Fuoco con la loro Pompieropoli.

Le oltre cento società e federazioni sportive che saranno coinvolte, rimangono il vero cuore di questa manifestazione. Centinaia di tecnici qualificati, volontari e volontarie provenienti da tutti i paesi del Mugello, migliaia di giovani sportivi coinvolti in esibizioni, allenamenti e gare, rappresentano un punto di partenza imprescindibile su cui verterà anche l’edizione 2023 di Vivilosport.

Non meno importante il rapporto di collaborazione ed il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, di Borgo San Lorenzo e di tutto il Mugello. Una collaborazione fattiva, che potrà concretizzarsi sia come partecipazione alle attività sportive presenti a Vivilosport, in particolare giovedì, con un migliaio di bambini e bambine attesi.

“Grande soddisfazione grande attesa per una manifestazione che arriva alla 30° edizione, sinonimo di una buona organizzazione e del fatto di essere entrata in maniera importante nel territorio, spiega con soddisfazione l’assessore allo sport del Comune di Borgo San Lorenzo, Franco Frandi. Un evento che ha un valore sia come manifestazione mugellana ma che non a caso ottiene da anni il riconoscimento di Festa Metropolitana dello sport. Mi preme sottolineare in questa edizione importanza del ritorno delle scuole, dopo gli anni di spostamento a settembre, con una partecipazione importante ed attiva. Come, continua Frandi, è importante la collaborazione con le associazioni sportive che vedono nell’evento una importante opportunità di nuovi tesseramenti e che quindi non si risparmiano in attività promozionale, tornei, allenamenti.

Ringrazio per le significative collaborazioni Misericordia e Crs, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco, che avranno spazi e interventi significativi. Ed un doveroso ringraziamento oltre ad organizzatori e società sportive va al nostro cantiere comunale, decisivo per la realizzazione dell’evento.

Credo, conclude d’assessore, sia giusto sottolineare due momenti, entrambi di domenica, la premiazione degli Sportivi dell’Anno, che quest’anno vedrà salire sul palco due società e una decina di atleti e la giornata dedicata ad inclusività, con un importante workshop con importanti presenze del mondo dello sport e della politica e tre gare in tal senso davvero importanti.”

Fondamentale il rapporto con le istituzioni locali, il Comune di Borgo San Lorenzo, l’Unione dei Comuni del Mugello e la Società della Salute del Mugello. Tutti attori che sono coinvolti nella programmazione di Vivilosport 2023, pensando anche a momenti di sensibilizzazione e divulgazione sulle buone pratiche, stili di vita sani e l’importanza dell’attività sportiva in un contesto di welfare sociale.

L’evento è voluto dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Asd Vivilosport e la Periscopio Comunicazione.

Aggiornamenti sugli eventi previsti, il calendario, la mappa, sulla pagina facebook della manifestazione.

“Continuare a traghettare nella popolazione i valori dello Sport, come momento competitivo, certo, ma valoriale, inclusivo, educativo. Sono tratti di Vivilosport – sottolinea Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato allo Sport – Ci sono tutte queste caratteristiche che noi riteniamo essere il pane essenziale di chi vuole promuovere lo Sport. Per questo è Festa dello Sport della Città Metropolitana.

Ringrazio il Sindaco Omoboni, l’assessore allo Sport del comune di Borgo san Lorenzo per aver creduto ancora una volta a questo modo di intendere lo sport, e Manuel Pasqual che sarà presente all’inaugurazione”.