Firenze si accende con Bright Festival per celebrare la creatività digitale

La settima edizione del Bright Festival offrirà un viaggio straordinario nella creatività digitale e un ampio programma di attività educative, mostre e performance realizzate in collaborazione con istituzioni, università, aziende, artisti e studi creativi internazionali.

Questo formato innovativo e ispirato al futuro è stato lanciato a Firenze nel 2019 e successivamente esportato in tutto il mondo, grazie anche alla preziosa collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano.

Da allora, ci sono state sei edizioni ufficiali (due a Firenze, quattro in Germania) e numerosi eventi in città internazionali come Madrid, Buenos Aires, Città del Messico, Lipsia, Barcellona, Edimburgo, Atene, Bruxelles e Lione. L’ultima edizione in Germania (2023) ha registrato il tutto esaurito, con oltre 5.000 persone in 4 giorni, provenienti da 28 paesi del mondo. Dal 2019, nonostante gli ostacoli causati dalla pandemia, il Bright Festival ha registrato oltre 20.000 spettatori e presentato al pubblico più di 100 artisti digitali e studi creativi internazionali.

La terza edizione fiorentina si svolgerà dal 19 al 21 aprile in due location eccezionali nel cuore di Firenze: la Stazione Leopolda (ex stazione ferroviaria del 1900) e gli spazi di The Social Hub, l’innovativo brand di hotel e co-working che si è diffuso negli ultimi anni in tutta Europa con il suo concept rivoluzionario e l’affascinante design ultramoderno. Bright Festival è organizzato da Teresa Balestrieri, Claudio Caciolli, Virginia Poggio, Gian Paolo Dei, Luciano D’Agostini: un team di giovani professionisti appassionati di arti digitali.

Sono partner: Comune di Firenze, Epson, Ic Video Pro, Panasonic, K-Array, The Social Hub, Maxon, Touch Designer, Wacom, Silent System, IED Roma, Istituto Marangoni, MIAT, Modartech.

Bright Educational

Come nel 2023 si riconferma la partnership con The Social Hub Firenze. L’Hub fiorentino di Viale Spartaco Lavagnini ospiterà infatti per tre giorni numerose attività didattiche sui temi della creatività digitale in collaborazione con istituti di formazione, aziende, esperti e studi creativi. La sezione Educational del Festival è rivolta a tutti gli appassionati, studenti e professionisti che desiderano ampliare le proprie competenze nel campo della produzione digitale partecipando a workshop, masterclass e incontri di orientamento. In programma oltre 40 ore di incontri e sessioni formative, 12 conferenze, talk e incontri di orientamento e 4 workshop professionalizzanti intensivi con 24 relatori, docenti, esperti e trainer certificati. Quest’anno inoltre, studenti, professionisti e appassionati del settore creativo digitale avranno l’opportunità di incontrare gli artisti del Festival e prenotare sessioni one-to-one di 20 minuti per fare domande, stabilire contatti o proporre collaborazioni. Le iscrizioni per le attività formative sono attive sul sito www.brightfestival.com.

Filippo Lubrano, che nel corso degli ultimi anni si è affermato come uno dei più influenti esperti nel campo dell’intelligenza artificiale. È relatore TEDx, insegna alla School of Management di Torino, è fondatore di Metaphora, azienda focalizzata sulla progettazione e realizzazione di esperienze di realtà virtuale e aumentata, e membro di Haruspex, una delle più promettenti aziende italiane di cybersecurity. Le sue pubblicazioni, ampiamente citate, e le conferenze plenarie riflettono il suo impegno verso un’avanzata tecnologica responsabile e inclusiva.

Da Sanremo a XFactor, ai concerti di Madame, Modà e Marrakesh, fino alle Olimpiadi e le finali di Champions League. Le produzioni di KINETICShow, gruppo creativo protagonista di Bright EDU, impreziosiscono da anni gli spettacoli televisivi e le manifestazioni internazionali di più alto livello che ricercano l’eccellenza tra tecnologia avanzata, estetica e creatività. Ogni loro progetto è realizzato per coinvolgere il pubblico attraverso magiche sinfonie di luce e movimento. Ma cosa significa “progettare un palco” o “realizzare uno disegno luci” per eventi da milioni di spettatori? Lo scopriremo al Bright.

Altro nome da segnalare è quello di Francesco D’Isa, scrittore fiorentino, emerge nel panorama letterario con opere che navigano l’intersezione tra umanità e tecnologia, in particolare attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale e dell’arte digitale. Il suo progetto più ambizioso, “L’Ultimo Codice”, è un fumetto co-creato con AI, che esplora temi profondi come l’identità e il rapporto tra esseri umani e tecnologia, sfidando le convenzioni narrative. Di recente pubblicazione la graphic novel Sunyata per Eris edizioni (2023) e il saggio La rivoluzione algoritmica delle immagini per Sossella editore (2024). Al Bright Festival, Francesco d’Isa terrà una lettura esclusiva sul tema dell’Arte Generativa, analizzando la portata artistica e filosofica dell’intelligenza artificiale e illustrando come è possibile massimizzarne i vantaggi e gestirne le problematiche. Infine, nel lungo e corposo programma di attività formative fruibile su WOA Studio, uno degli studi creativi più rinomati in Italia nel settore dell’arte e tecnologia creative, arriverà al Bright Festival per presentare due opere che hanno riscosso grandissimo successo nazionale e internazionale. Presso The Social Hub, sarà invece possibile assistere ad una imperdibile lecture tenuta dai fondatori dello studio, Giuliana Pajola e Davide Carioni, che condivideranno con il pubblico i retroscena della progettazione di Moving Data, installazione interattiva realizzata presso l’aeroporto di Fiumicino per avvicinare ai passeggeri ai temi della sostenibilità ambientale legata ai trasporti.

Bright Art

Alla Stazione Leopolda sabato 20 aprile dalle 15.00 alle 3:00 e domenica 21 aprile 2024 dalle 12:00 alle 22:00, un’esperienza entusiamante tra Installazioni digitali e interattive, arte immersiva, performance audiovisive e progetti di light & sound realizzati da alcuni dei migliori studi creativi internazionali. (ingresso 16 €). Un momento unico che consente ai visitatori di entrare in contatto con le nuove tecnologie e vivere esperienze immersive di alto livello. Oltre 20 ore di eventi, spettacoli, incontri e performance dal vivo, 24 designer digitali e studi creativi internazionali, 18 installazioni e esperienze digitali, immersive e interattive, 10 aziende leader nel settore dell’innovazione e della tecnologia. La selezione delle opere avviene con un’apposita call. Ogni anno, oltre 350 progetti provenienti da tutto il mondo presentano domanda per partecipare. Tra i progetti selezionati in questa edizione spicca HEXX dello studio creativo spagnolo Calidos. Dopo la partecipazione al celebre Burning Man (Black Rock City, Nevada) e numerosi altri festival internazionali, Calidos arriverà a Firenze con una delle sue apprezzatissime opere modulari di lighting & sound design: HEXX. Dal 1995, lo studio è specializzato nella progettazione di installazioni digitali che uniscono arte e tecnologia e ha incantato migliaia di spettatori con la sua magia di suoni, luci e colori, da Londra a Las Vegas, a Copenaghen e molti altri paesi del mondo. L’installazione partecipa al Festival con il supporto dell’Ambasciata di Spagna a Roma. Alessio De Simone e Stefano Cazzullo, direttore creativo e tecnico del sopracitato team KINETICShow, parteciperanno al Bright Festival 2024 con una spettacolare installazione artistica, ReFlex.

Il già menzionato Filippo Lubrano presenterà il nuovo progetto di “Meta Poetry” creato dal suo collettivo, che permetterà al pubblico di vivere l’esperienza della Poesia nel Metaverso, attraverso i visori per la realtà virtuale. Ultimi ma non per importanza Laura Papke e Nino Basilashvili: due artisti interdisciplinari dei Paesi Bassi. Nel loro lavoro indagano sulla sincronizzazione del battito cardiaco. Laura esplora questo fenomeno attraverso l’uso di suoni a bassa frequenza. Nino indaga la sincronizzazione attraverso composizioni visive basate sui dati. La loro visione è quella di coltivare il benessere comune creando esperienze audiovisive che favoriscano connessioni più profonde. La loro installazione interattiva, Heartsync x Sonic Driving, sarà presentata per la prima volta al immagini dinamiche proiettate intorno a loro Festival e permetterà al pubblico di sintonizzare i propri battiti cardiaci con suoni e proiezioni, indossando un sensore di frequenza cardiaca.

Questa installazione è realizzata con il supporto dell’Ambasciata dei Paesi Bassi. Programma completo su https://www.brightfestival.com/art-2024/

Bright Music Un vero e proprio Night Show che rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli amanti delle arti digitali, del lighting design e della musica elettronica. Tre artisti internazionali si esibiranno sul palco con uno spettacolo di arte digitale, lighting design e musica elettronica disegnato per la cornice industriale della Stazione Leopolda (ingresso a partire da 16 € – apertura porte ore 22:30).

Tra questi Jimi Jules, artista che ha elettrizzato il mondo della musica elettronica. Con il suo stile altamente innovativo e coinvolgente, che è diventato sempre più ricercato nei club più underground di Berlino, nei festival internazionali più acclamati e negli eventi più esclusivi di New York e Parigi.



A volte basta un solo sintetizzatore per decidere a cosa dedicare la propria vita. Nel caso di Biesmans, il momento è arrivato quando aveva otto anni e ha suonato fino all’estasi con il suo primo sintetizzatore, piccolo, colorato, ma molto personale. L’energia di Biesmans dietro i piatti è impressionante, e il duro lavoro che ha dedicato alla sua creazione è udibile in ogni tasto.

Chiude il programma musicale l’artista WEG, italiano di nascita e berlinese di adozione, è il cofondatore di Impress, etichetta discografica e party dal 2015 al Watergate Club e con showcase in tutta Europa.

