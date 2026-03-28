Firenze, potenziato servizio nucleo Pol-tramvia: più agenti operativi fino all’una di notte

20, tra Agenti e Ispettori della Polizia di Stato, assegnati allo speciale nucleo che si aggiungono all’aliquota di personale già operativa sulla Tramvia. Importanti i risultati operativi del nucleo Pol-Tramvia della Polizia di Stato a Firenze che nel 2025 ha effettuato 12.583 controlli, arrestando 5 persone e denunciandone 112 per vari reati.

Il personale sarà impiegato nella prevenzione dei reati in danno dei cittadini, fruitori del servizio di trasporto urbano, degli addetti al servizio, dipendenti della società di gestione Gest, a bordo e nelle zone di fermata.

Più agenti, più controlli e una presenza più capillare sul territorio: è questo il piano messo in campo dalla Polizia di Stato a Firenze per innalzare in modo significativo gli standard di sicurezza del servizio tramviario.

Con circa 45 milioni di passeggeri all’anno, la rete tramviaria si conferma infatti a Firenze una delle principali arterie del sistema di trasporto pubblico locale.

Proprio per questo la Polizia di Stato di via Zara ha definito un modello operativo sempre più flessibile e calibrato alle esigenze di sicurezza dei lavoratori e di tutti fruitori del servizio.

Nello svolgimento dei compiti di istituto ogni giorno, e secondo le necessità operative, il personale, dedicato a tale importante servizio, avrà il supporto di aliquote dei Commissariati di P.S. cittadini, della Squadra Mobile e della Divisione Polizia Anticrimine della Questura. Quest’ultima articolazione, attraverso l’analisi della delittuosità, potrà indirizzare al meglio l’attività di prevenzione e contrasto dei delitti che maggiormente vengono rilevati lungo la rete tramviaria.

Grazie a tale modello flessibile di impiego, nei giorni scorsi, personale del Commissariato di P.S. Rifredi, di supporto al personale dedicato, impiegato anch’esso nei servizi di pattugliamento a bordo del tram nella zona di competenza, ha rintracciato nei pressi della fermata della tramvia “Torre degli Agli”, davanti un ATM, 3 giovani donne denunciandole per furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamenti.

Osservate operare con fare sospetto allo schermo del dispositivo, i poliziotti della tram-via, in borghese, hanno effettuato un controllo scovando la refurtiva di un furto consumato poco prima ai danni di un passeggero al quale sono stati subito dopo restituiti gli effetti personali sottratti.