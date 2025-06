Firenze, Piazza Ognissanti piena per la Cena sotto le Stelle per l’ATT

Sono state 700 le persone che martedì 3 giugno hanno partecipato alla Cena sotto le Stelle organizzata dall’ Associazione Borgognissanti a favore dell’Associazione Tumori Toscana.

Nella magnifica piazza Ognissanti si è svolta la XI edizione di quello che è ormai un appuntamento fisso della solidarietà fiorentina a cui hanno partecipato anche numerose istituzioni, fra cui il Presidente della Regione Eugenio Giani e la Sindaca Sara Funaro. Molto soddisfatto Fabrizio Carabba, instancabile presidente dell’Associazione Borgognissanti, che con il suo entusiasmo trascinante è riuscito a realizzare una serata di grande coinvolgimento a sostegno dei malati di tumore curati gratuitamente a domicilio.

In particolare, Giuseppe Spinelli, Presidente dell’ATT ha spiegato che i fondi raccolti saranno destinati al progetto dedicato ai malati oncologici over 70 che sono pazienti particolarmente fragili.

L’ evento, condotto da Letizia Dei e Kagliostro affiancati da Giulia Carabba, si è aperto con l’ingresso a sorpresa dei tenori Davide Ciarrocchi, Mattia Nebbiai e Leonardo Sgroi che, insieme alla soprano Letizia Dei, si sono esibiti direttamente fra i tavoli fra lo stupore degli ospiti. La cena è poi proseguita con i saluti e i ringraziamenti iniziali e i riconoscimenti assegnati dal Presidente Carabba alle realtà che da anni collaborano con l’Associazione Borgognissanti. È stata poi la volta della Old Band che ha proposto alcuni dei più grandi successi degli anni 60/70 che hanno emozionato e fatto ballare tutti i presenti.

Nel finale il Presidente Carabba e il Presidente Spinelli hanno dato appuntamento per il prossimo anno ringraziando di nuovo tutta la piazza per la partecipazione e per il forte messaggio di solidarietà e condivisione fatto arrivare a chi si trova ad affrontare le difficoltà dovute alla malattia oncologica.

Evento organizzato con il supporto di Amaranto srl e CNA Firenze

ATT ringrazia per il sostegno:

IDEA TOSCANA, OFFICINE GULLO, YES YOU RENT, AZIMUT, FUN IN TUSCANY, ENRICO COVERI MAISON, PROGRAM AUTONOLEGGIO, FATTORIA L’OTTAVO, INTERPARKING – GARAGE EUROPA.

ATT ringrazia per il contributo: Cioccolateria Ballerini, Gelateria B.Ice, Elisabetta Rogai, Volotea, Mari Y Foglia, Fabio Bellagambi, Bottega Giotti.

ATT ringrazia per la collaborazione: Gianni Ugolini photographer, G&G ricevimenti, Lady Radio e Comitato Parterre.