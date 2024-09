Firenze, open day ITS Academy Energia e Ambiente per la formazione specialistica post diploma

ITS Academy Energia e Ambiente, unica Accademia Tecnologica Post diploma in Toscana dedicata all’energia, all’ambiente e alla sostenibilità, propone il 3 settembre, alle ore 17:00, un incontro di orientamento per presentare i nuovi percorsi professionalizzanti post diploma ad alta specializzazione, totalmente gratuito, in avvio ad ottobre.

Energy Manager e Efficiency & BIM Specialist sono le nuove opportunità formative che l’Istituto Tecnologico presenta per il prossimo biennio a Firenze con l’obiettivo di formare esperti che operino in contesti pubblici e privati per l’analisi, la gestione e la realizzazione di soluzioni energetiche sostenibili in ambito di Comunità energetiche (CER e AUC), Smart City, Smart building, E-mobility e nell’ analisi, progettazione, realizzazione e manutenzione degli edifici, ad uso residenziale, industriale e commerciale, applicando le metodologie BIM e le tecnologie della progettazione avanzata con i relativi software anche in rapporto ai temi della bioedilizia e più in generale della sostenibilità e dell’efficienza energetica nel settore edilizio e delle costruzioni.

L’appuntamento è per Martedì 3 Settembre alle ore 17.00 presso la sede dell’ITIS MEUCCI in Via del Filarete, 17 a Firenze

Un biennio di 1800 ore, con una perfetta alternanza tra lezioni teoriche, visite in azienda ed attività pratiche di laboratorio, che, grazie alla compartecipazione delle imprese partner leader della filiera, permette di sviluppare competenze ed abilità immediatamente spendibili sul mercato del lavoro.

La presenza in aula di insegnanti espressione del mondo professionale, valore aggiunto della offerta formativa di ITS Academy Energia e Ambiente, consente annualmente di confermare l’alta percentuale di occupabilità in uscita dall’Istituto.

Oltre l’80% dei giovani diplomati trovano, entro un anno dal termine del corso, occupazione coerente nei settori di riferimento e intraprendono percorsi lavorativi di successo.