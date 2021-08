FIRENZE – Omaggio Polizia di Stato ai caduti nella giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo

Ricorre oggi la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, istituita in memoria della tragedia di Marcinelle nel 1956 per ricordare tutti i connazionali caduti sul lavoro in Patria e all’estero e per valorizzare il contributo sociale, culturale ed economico di cui si sono fatti portatori i nostri lavoratori nel mondo.

Per questo motivo, stamattina, la Polizia di Stato ha voluto omaggiare i suoi caduti con la deposizione di un mazzo di rose bianche al monumento loro dedicato all’interno della Questura di Firenze in via San Gallo.