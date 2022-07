SPORT – Il saluto del Consiglio Metropolitano di Firenze a Valentina Padula

Accolta tra gli applausi, nel Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e dal Sindaco Dario Nardella, la campionessa europea di doppio femminile over 45 Valentina Padula, su invito del consigliere della Metrocittà delegato allo Sport Nicola Armentano.

Giocatrice del Circolo Tennis Assi a Umago, in Croazia, ha conquistato il titolo europeo Senior in coppia con Katy Angelli del C.t. Seven di Cortona. “Siamo molto lieti di omaggiare Valentina Padula – ha spiegato Armentano – Grazie allo sport ha trovato la forza di reagire alla grave perdita del fratello”. Padula è la numero 2 al mondo nella classifica Itf Senior di singolo e numero 1 di doppio. E’ stata convocata dalla Federazione italiana Tennis per essere la capitana della squadra italiana over 45 che andrà ai prossimi Mondiale per team, a Lisbona, dal 31 luglio al 5 agosto.