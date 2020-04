FIRENZE – Lega appoggia Confcommercio su riaperture: “Ripartenza del Paese è necessaria”

“La Lega appoggia convintamente l’iniziativa lanciata da Confcommercio Firenze con la riapertura simbolica degli esercizi del 4 maggio”. Lo dichiara il segretario provinciale della Lega Alessandro Scipioni insieme al gruppo consiliare della Lega Salvini Premier di Palazzo Vecchio.

“La ripartenza del paese è necessaria, e se Conte, Rossi e Nardella continuano a buttare via il tempo, noi non abbiamo intenzione di vedere morire Firenze stando fermi. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà a tutte quelle attività produttive che vogliono simbolicamente protestare simulando l’apertura del 4 maggio, per la loro sopravvivenza ed i loro diritti. L’approntamento dei dispositivi di protezione individuale, non ha alcun senso se non è funzionale a far ripartire l’economia e far uscire le persone da casa. Come eletto in città metropolitana, ho intenzione di esercitare il mio mandato, andando a incontrare le persone, i rappresentanti di categoria e le rappresentanze sindacali. Ritengo fondamentale che ogni sforzo in questo momento sia volto a far tornare le istituzioni sui loro passi, in merito alle misure restrittive che stanno uccidendo la nostra economia. Firenze e provincia debbono ripartire”. Conclude il segretario provinciale Scipioni