METROCITTÀ FIRENZE – Carabinieri. La Lega nel Cdx: “Auguri all’Arma nel giorno dell’anniversario”

“Facciamo i nostri auguri all’Arma dei Carabinieri che oggi celebra il suo duecentosettesimo anniversario” dichiarano congiuntamente i consiglieri metropolitani leghisti del gruppo Centrodestra per il cambiamento Alessandro Scipioni e Cecilia Cappelletti.

“Una delle Istituzioni più solide, più rappresentative e sicuramente più garante di democrazia e legalità nel nostro Paese”. I Carabinieri “hanno segnato la nostra storia con il sacrificio ancora purtroppo quotidiano di tanti splendidi eroi per il bene della nazione e la sicurezza di tutti noi.

La nostra più profonda riconoscenza va a tutti i Carabinieri che operano ogni giorno per la nostra sicurezza e la nostra infinita gratitudine a tutti quelli che hanno perso la vita adempiendo al loro dovere”.

Scipioni e Cappelletti ricordano in particolare “il magnifico gesto eroico di Salvo D’Acquisto, che ha sacrificato se stesso per salvare la vita a tanti civili inermi e il meraviglioso esempio del grande Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che ha dato la vita per ribadire l’autorità dello Stato e le istituzioni democratiche nella lotta contro la mafia”