Firenze, inaugurata oggi la prima Aula Natura WWF della città

È stata inaugurata oggi la prima Aula Natura della città di Firenze. Si trova nell’Istituto Comprensivo “Galluzzo”, Plesso Damiano Chiesa, ed è nata grazie alla collaborazione tra WWF Italia e Fondazione CR Firenze, con la collaborazione del Comune di Firenze.

Questa inaugurazione rappresenta il primo passo di un progetto più ampio: saranno, infatti, 5 le scuole di Firenze che, grazie a WWF Italia e Fondazione CR Firenze, riceveranno un’Aula Natura nei prossimi mesi, contribuendo alla diffusione di spazi educativi verdi e di qualità in tutta la città. Dopo l’apertura oggi dell’Aula Natura al Plesso Damiano Chiesa, saranno presto fruibili dagli studenti anche le nuove aule al Plesso Nuccio, Plesso Calvino e Plesso Fanciulli. La quinta scuola è in corso di individuazione.

Un nuovo spazio didattico per la scuola e tutto il territorio

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale “Aule Natura” del WWF Italia, nato nel 2020 per trasformare cortili scolastici e spazi esterni in laboratori didattici a cielo aperto, dove gli studenti possono sperimentare un apprendimento immersivo e interdisciplinare a contatto con la natura. Oggi in Italia sono oltre 80 le scuole che fanno parte della rete delle Aule Natura, contribuendo alla creazione di un modello educativo innovativo e replicabile su tutto il territorio. Con questo progetto e grazie al contatto diretto con la natura, le giovani generazioni accompagnate dai docenti apprendono in modo pratico e diretto, sviluppando autonomia, curiosità e un profondo senso di responsabilità verso l’ambiente: valorizzare questi spazi non è solo una scelta didattica, ma un investimento culturale.

L’Aula Natura inaugurata oggi all’I.C. “Galluzzo” nel Plesso Damiano Chiesa è uno spazio educativo all’aperto pensato per offrire a studentesse e studenti un’esperienza diretta di contatto con la biodiversità. Ospita uno stagno didattico alimentato da energia solare, siepi, piante aromatiche e un giardino delle farfalle, oltre a un orto dove le classi possono sperimentare i cicli stagionali e la cura della terra.

Cassette nido, mangiatoie, bat box e un albergo per insetti favoriscono la presenza della fauna locale, trasformando l’area in un piccolo ecosistema da osservare. Arredi in legno, pannelli informativi e una fototrappola completano lo spazio, rendendolo un laboratorio a cielo aperto che unisce educazione ambientale, sostenibilità e innovazione. Dopo i saluti istituzionali, alcuni degli alunni hanno partecipato a una visita guidata dagli esperti del WWF locale, che hanno illustrato le attività educative e scientifiche che sarà possibile svolgere regolarmente in questo nuovo spazio all’aperto, piantumando nell’Aula Natura alcune erbe aromatiche insieme alle classi.

Alessandra Prampolini, Direttrice Generale WWF Italia ha affermato: “Siamo davvero felici di aver portato le nostre Aule Natura anche nel capoluogo fiorentino, grazie al supporto della Fondazione CR Firenze. Le Aule Natura rappresentano per noi un progetto di grande valore educativo e sociale: un vero strumento capace di avvicinare con consapevolezza bambine e bambini al mondo naturale, contribuire a una didattica interdisciplinare innovativa e restituire valore ecologico agli spazi urbani”.

“L’Aula Natura inaugurata oggi – dice Maria Oliva Scaramuzzi, Vice Presidente Fondazione CR Firenze – è un nuovo spazio verde, dove si impara facendo, osservando, sperimentando. Portare la natura dentro la quotidianità scolastica significa offrire a bambine e bambini un’esperienza educativa più completa, capace di unire conoscenza, responsabilità e cura. Come Fondazione crediamo che investire nell’educazione ambientale significhi investire nel futuro della nostra comunità. Un’aula per ogni quartiere che vuole lanciare un segnale chiaro: Firenze può e deve essere una città che cresce con i suoi ragazzi, offrendo loro luoghi belli, curati e pensati per stimolare curiosità e consapevolezza ambientale. La sostenibilità si costruisce così, un passo alla volta, a partire dai più giovani”.

“Le ‘Aule natura’ sono molto più di nuovi spazi scolastici: sono un segnale culturale e ambientale forte – spiegano la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani e l’assessora all’Educazione del Comune di Firenze Benedetta Albanese -. Portare la didattica all’aperto significa innovare i metodi di apprendimento, rafforzare il legame con l’ambiente e offrire esperienze formative che uniscono conoscenza, consapevolezza e crescita personale, educando al tempo stesso alla sostenibilità, al rispetto dell’ecosistema e alla cura dei beni comuni. Questo progetto si inserisce nel percorso che stiamo portando avanti per rendere Firenze una città sempre più attenta alla transizione ecologica e alla qualità degli spazi urbani. Creare luoghi verdi dedicati all’apprendimento significa formare cittadini più consapevoli, capaci di comprendere il valore della biodiversità e dell’ambiente fin da piccoli. È così che si costruisce una comunità più responsabile e resiliente. Ringraziamo WWF Italia e Fondazione CR Firenze per questa collaborazione preziosa, che ci consente di arricchire l’offerta educativa delle scuole cittadine”.

Il progetto Aule Natura

Le Aule Natura sono spazi verdi dedicati alla didattica, progettati con criteri scientifici per favorire l’osservazione di flora, fauna e cicli naturali. Ogni aula è strutturata in modo sicuro e inclusivo, con aree tematiche che riproducono differenti micro-ecosistemi, offrendo a studentesse e studenti un luogo di apprendimento attivo e partecipato, e un percorso formativo per i docenti nel corso dell’anno scolastico. Per la scelta delle Aule natura, il WWF ha seguito anche criteri legati ad aree particolarmente bisognose di recuperare spazi di vivibilità, in zone degradate o periferiche. Il progetto, nato con l’obiettivo di diffondere in tutta Italia una nuova modalità educativa orientata all’esperienza diretta, all’ecologia e alla sostenibilità, ha ricevuto il patrocinio dell’Associazione Culturale Pedi atri (ACP).