Firenze, il Premio Tignano Festival per l’Ambiente a Carlo Petrini fondatore di Slow Food

La 35ma edizione del Tignano Festival per l’Ambiente e l’Incontro tra i Popoli di Barberino Tavarnelle (Firenze) può vantare quest’anno il conferimento del Premio per l’Ambiente a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. L’incontro con il pubblico e la premiazione avranno luogo nella millenaria piazza del Castello di Tignano domenica 30 giugno alle 21:30.

Saranno sul palco, oltre al premiato Petrini, la presidente nazionale Barbara Nappini e il presidente regionale Gianrico Fabbri, oltre ad altri esponenti del direttivo toscano. Un momento di dialogo formativo ed informativo sulla molteplice e variegata realtà di Slow Food Italia ed International, moderato dalla responsabile comunicazione Slow Food Toscana Chiara Gori.

Ogni anno il Comitato culturale Tignano, in collaborazione con il Comune e con la testata on line Toscana Chianti Ambiente, assegna un premio per l’Ambiente e uno per la Pace a personalità che si sono distinte nella salvaguardia dell’ambiente e come ambasciatori di pace e di incontro tra i popoli. Quest’anno l’ambito premio sarà consegnato a Carlo Petrini è gastronomo, sociologo, scrittore e attivista. È ideatore di importanti manifestazioni come Cheese, il Salone del Gusto di Torino e Terra Madre. È in prima linea nella battaglia contro gli Ogm e i pesticidi, nella difesa della biodiversità agricola e alimentare.



La rassegna gode del patrocinio della Regione Toscana e della Città Metropolitana di Firenze e negli ultimi anni ha premiato Mauro Corona, Franco Berrino, Serge Latouche, Stefano Mancuso, Stefano Liberti ed Helena Norberg Hodge per l’impegno profuso nella tutela dell’ambiente, della salute e delle comunità locali.

Parteciperanno attivamente alla giornata i vertici regionali dell’associazione. Dalle 19 alle 20.30 sarà servita una cena con prodotti Slow Food presso la Capannina di Tignano, a 50 metri dal castello. L’ingresso all’incontro e alla premiazione è libero. Per prenotare la cena invece è possibile chiamare il numero 393 019.55.21, inviare un messaggio WhatsApp o scrivere a: lacapanninaditignano2.0@gmail.com

Per maggiori Informazioni: www.tignano.it