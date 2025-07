Firenze, il cast di Tutti insieme appassionatamente al Niccolini per una proiezione speciale

Gran finale per viaggio tra le stelle internazionali promosso da Firenze On Stage, che ha animato la città con una straordinaria serie di eventi al Teatro Niccolini. Sabato 5 luglio, alle ore 20.30, sarà proposta la proiezione celebrativa di “Tutti insieme appassionatamente” (The Sound of Music), in occasione del sessantesimo anniversario del film.

A rendere omaggio all’indimenticabile musical, la presenza speciale degli attori che da bambini furono protagonisti dell’opera: Angela Cartwright, Debra Turner, Nicholas Hammond, Duane Chase, Kim Karath.

Tutti i biglietti sono acquistabili sulla piattaforma boxol.it per informazioni www.firenzeonstage.com