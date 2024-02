Firenze, grande successo per Giocagin 2024 tra sport e solidarietà

Un successo sia sul parquet che sugli spalti l’edizione 2024 di Giocagin

a Firenze: la manifestazione dell’Uisp che si volge in 50 sedi in tutta

Italia a Firenze ha portato al Palavalenti di via Alderotti oltre 200

atleti tra bambini e adulti e spalti gremiti (oltre 500 erano in

tribuna), il che si traduce in tanta solidarietà, perché ogni spettatore

ha donato un contributo di 5 euro come biglietto di ingresso che sono

stati destinati all’Associazione Casa Accoglienza Mameli, struttura del

Comune di Firenze che aiuta famiglie in difficoltà.

Ha sottolineato l’importanza e la riuscita dell’evento, curato dal

Comitato di Firenze dell’Uisp, anche l’assessore allo sport del Comune

di Firenze Cosimo Guccione. Prima del clou delle esibizioni un toccante

minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia del cantiere

di via Mariti.

Giocagin è nato alla fine degli anni ‘80 come manifestazione nazionale

dell’Uisp capace di raccogliere, in un’unica rassegna, varie attività di

“sportpertutti” che vengono praticate in palestra, da persone di tutte

le età. Una manifestazione speciale, pensata per i bambini ma aperta

anche agli adulti, amata dagli sportivi di tutta Italia e di tutte le

età, all’insegna del movimento, della musica, dell’espressione corporea

e dell’amicizia. Lo slogan di questa edizione, che unisce tutte le

manifestazioni nazionali Uisp, è Movimenti Sostenibili, per evidenziare

l’impegno dell’associazione nella promozione di uno sport attento alla

tutela dell’ambiente ma anche rivolto all’inclusione, di ogni abilità,

di ogni talento, di ogni passione sportiva.

Fotogallery e video dell’evento sulla pagina Facebook Uisp Firenze e

sugli altri canali social del Comitato fiorentino.