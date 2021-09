FIRENZE – Eventi: la Limonaia di Villa Strozzi celebra l’autunno con il Bavarian Beer Fest

Per celebrare l’inizio di questo nuovo autunno alla Limonaia di Villa Strozzi da martedì 28 Settembre a domenica 03 Ottobre sbarca il Bavarian Beer Fest in collaborazione con Calonaci Distribuzione, il festival dedicato all’amatissima ricorrenza dell’Oktoberfest.

In quei giorni sarà infatti possibile immergersi in un indimenticabile calderone di sapori che rievocano l’immortale festa della birra bavarese, dall’incredibile diversità di stili birrai che vanno dalle weissbier alle dunkel, dalle märzen alle doppelbock, prodotti dagli affezionate marchi che tutti amiamo come Hofbräu HB, Augustiner, Paulaner, fino alle prelibatezze gastronomiche a base di stinco, brezel e sauerkraut. Ma l’intrattenimento, com’è buona abitudine secondo le attitudini culturalmente eclettiche della Limonaia, non sarà solamente a base di cibo e nettare di malto e luppolo, perché le diverse serate saranno animate da una variegata compagine di eventi musicali e teatrali.

Si parte martedì 28 Settembre, con l’irresistibilmente comico e coinvolgente spettacolo di stand-up comedy firmato Giorgio Montanini. Questo nuovo monologo del grande attore e comico italiano, dall’eloquente titolo Undiceximo, che nasce nel contesto epocale della pandemia con l’obiettivo di raccontare storie che si intrecciano tra il piano personale e quello globale, sempre e comunque condite dal corrosivo cinismo di Montanini, fatto della stessa sostanza dei nostri scheletri nell’armadio di cittadini e di esseri umani.

La serata successiva invece, quella di mercoledì 29 Settembre, Performance A/V degli artisti Edoardo Berti e Danile Carcassi e il Live Set di Katatonic Silentio a cura dell’Associazione Andrea Mi.

La serata di giovedì 30 Settembre sarà all’insegna della musica profondamente rock’n’roll del duo toscano Boetti, composto da Damiano e Meti che ha esordito di recente con il primo album “Blue”. La serata è a cura dell’Associazione Culturale Fiore sul Vulcano, ben conosciuta per la sua capillare opera di diffusione sul territorio fiorentino della migliore musica degli artisti locali e delle etichette indipendenti italiane.

Sempre votata alla musica sarà la serata dell’1 Ottobre, questa volta a cura della Progeas Family, associazione anch’essa molto conosciuta sul territorio fiorentino, che proporrà una sequenza di due dj-set di gran classe. Inaugurerà le danze la musica eclettica e retronautica de La Ponto, selecter dal microsolco facile e divulgatrice di groove rare e intriganti, che dopo aver infuocato gli ascoltatori lascerà la consolle a Niccolò Vannucchi, il quale chiuderà la serata con le sue selezioni travolgenti.

Sabato 2 Ottobre, accompagnando alla degustazione di malti e luppoli fermentati la musica di un altro importante dj locale, Giampyxx, poliedrico selecter. Questo appassionante percorso si concluderà domenica 3 Ottobre con una coppia di dj che gioca in casa “Pensavo fosse amore… invece era Barretta”. Si tratterà dunque di un’esperienza aperta a tutti e desiderosa di rendersi magica per chiunque ci si voglia immergere, godendo tutti assieme gli ultimi echi dell’estate sotto la facciata illuminata di mille colori della Limonaia di Villa Strozzi.