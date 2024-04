Livorno, torna il Festival Sulla Felicità: tre giorni di eventi tra teatro, cucina, fotografia e ambiente

Tre giorni dedicati alla felicità in tutte le sue forme. Dal 3 al 5 maggio torna a Livorno “Sulla Felicità Festival” , la rassegna ideata e diretta dall’attore comico Stefano Santomauro , arrivata alla terza edizione. L’iniziativa è stata presentata dallo stesso Santomauro, presidente dell’associazione Grande Giove, che ha parlato di diritto alla felicità 360° e di come il tema verrà declinato attraverso numerosi appuntamenti.

Accanto a lui Paolo Corrieri rappresentante di Castagneto Banca 1910, Federico Lenzi, direttore del Parco Levante, Matteo Nani presidente di Sons of the Oceans, Elena Giacomelli in rappresentanza di Fiab.

La rassegna si aprirà venerdì 3 maggio alle 18 al Cisternino di Città con un un talk dal titolo “Cucina & Felicità”. Ospite la fondatrice del blog Giallo Zafferano Sonia Peronaci. Sabato 4 maggio ai 4 Mori debutto nazionale del nuovo spettacolo di Santomauro “God Save The Sex”: “un racconto comico di quello che il mondo è diventato da quando abbiamo smesso di fare sesso”. Domenica 5 maggio alle 10 “Clean Up” alla Terrazza Mascagni di Livorno in collaborazione con Sons Of The Ocean. In contemporanea da piazza Dante partirà la biciclettata della seconda edizione di “Bimbimbici” di Fiab Livorno, arrivo previsto alla Terrazza. Alle 18 al Cisternino Paolo Ruffini presenta il suo libro “Posso solo amare”, intervistato dall’attrice Daniela Morozzi. Prosegue anche per questa edizione l’evento fotografico “Piccoli scatti rubati di felicità” realizzato in collaborazione con Fo.Li.Es di Giulia Barini.

PROGRAMMA COMPLETO

Sulla Felicità Festival

Terza Edizione

3+4+5 Maggio 2024

Livorno

Info www.sullafelicitafestival.it

Dal 20 Aprile nella città di Livorno

Piccoli scatti rubati di felicità

La Campagna Pubblicitaria del Sulla Felicità Festival è un vero e proprio evento artistico, culturale e fotografico. Nell’era dei selfie e della felicità impacchettata e pronta all’uso, abbiamo voluto rendere “giustizia” alla felicità immortalandola in uno scatto da persone comuni. Dopo il grande successo della prima e seconda edizione abbiamo ancora “rubato” scatti di felicità a soggetti che non sapevano di essere fotografati.

In collaborazione con Fo.Li.Es di Giulia Barini.

Venerdì 3 Maggio 2024, ore 18,00

Sala delle Conferenze Cisternino di Città Livorno

ingresso libero fino ad esaurimento posti

Talk Culturale con Sonia Peronaci

Sonia Peronaci, fondatrice del famoso portale Giallo Zafferano, ospite al Sulla Felicità Festival per un talk culturale dal tema “Cucina & Felicità”: come l’antica arte dei quattro fuochi può diventare strumento di felicità nell’epoca del tutto pronto. Modera l’incontro l’attrice Daniela Morozzi.

Sabato 4 Maggio h 15-18

Centro Commerciale Parco Levante

Laboratorio per Bambini tema Ambiente 6-12 anni

Attraverso laboratori scientifici, didattici e creativi tanti bambini si sono immersi in storie e curiosità per conoscere le forme di vita presenti nei fondali e di quale sia stato l’impatto dell’uomo su essi. Un percorso laboratoriale per stimolare il dibattito ed il pensiero critico.

In collaborazione con Centro Commerciale Parco Levante e Sons Of The Ocean

Sabato 4 Maggio 2024, ore 21,30

Teatro 4 Mori Livorno

Stefano Santomauro in “God Save The Sex”

”God Save The Sex” è un monologo al vetriolo, una bomba surreale che affronta il delicato e attualissimo tema del sesso nella tipica cifra comica di Stefano Santomauro: mai scontato, mai leggero, sempre fedele alla realtà. Un racconto comico di quello che il mondo è diventato da quando abbiamo smesso di fare sesso. Non tu che stai leggendo queste righe, ma gli altri sono messi davvero male.

Produzione Grande Giove Aps in collaborazione con Cinema Teatro 4 Mori

Spettacolo Selezionato al Torino Fringe Festival 2024

Info e tickets www.cinema4mori.it

Domenica 5 Maggio ore 10

Terrazza Mascagni Livorno

Clean Up alla Terrazza Mascagni di Livorno

Una mattinata all’insegna della giornata record del Sulla Felicità Festival: la mattinata di pulizia della costa della città di Livorno presso la Terrazza Mascagni. La tradizionale chiusura del Festival che ha portato, nelle prime due edizioni, oltre 1000 cittadini ad operare per migliorare la città, il coinvolgimento di circa 20 associazioni ambientaliste e non del territorio ed il coinvolgimento di scuole e volontari.

Evento in collaborazione con Sons Of The Ocean

Domenica 5 Maggio ore 10

Parcheggio Ciclovia Stazione Fs P.za Dante di Livorno

“Bimbimbici” Fiab seconda edizione

In occasione del Sulla Felicità Festival, Fiab Livorno, propone la seconda giornata di “Bimbimbici”. Dopo le oltre 800 biciclette dell’edizione 2023, ci aspetta una mattinata di grande partecipazione con arrivo alla Terrazza Mascagni.

Evento in collaborazione con Fiab Livorno

Domenica 5 Maggio 2024, ore 18,00

Sala delle Conferenze Cisternino di Città Livorno

ingresso libero fino ad esaurimento posti

Paolo Ruffini

Un viaggio entusiasmante e bellissimo quello di Paolo Ruffini. Attore, autore, regista ma soprattutto “portatore sano di felicità”. Paolo si racconta in un’intervista imperdibile, moderata dall’attrice Daniela Morozzi, aperta e sincera sulla sua carriera e su come abbia raccontato la felicità attraverso il sorriso e le lacrime, dal suo esordio fino all’ultimo libro “Posso solo amare”.

Per l’occasione sarà consegnato il riconoscimento di “Ambasciatore di Felicità 2024”.

Eventi Speciali

Da fine Aprile Centro Commerciale Parco Levante

Piccoli Scatti Rubati di Felicità in Mostra!

Tutti, ma proprio tutti, gli scatti della Campagna Pubblicitaria del Sulla Felicità Festival dal 2022 ad oggi, visionabili gratuitamente in una mostra eccezionale e imperdibile. Settantanove scatti di cittadini impressi in un piccolo momento di felicità.

In collaborazione con Centro Commerciale Parco Levante

Dal 20 Aprile Sud Senza Una Direzione Quartiere La Venezia Livorno

Il nuovo amaro della Felicità!

Dopo il grande successo della prima e seconda edizione ritorna, a grande richiesta, il nuovo Amaro targato “Sud”. “Amaranto” è il nuovo prodotto, realizzato da “Sud – Senza una Direzione” di Livorno, che ogni anno inventa un amaro che possa essere la sintesi perfetta della felicità. Grazie all’utilizzo di erbe naturali e contenitore 100% riciclabile. I primi 2 amari sono andati letteralmente a ruba con oltre 2000 “assaggi”.