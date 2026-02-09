Firenze, dopo il tutto esaurito torna l’acclamato spettacolo tributo a Michael Jackson

Dopo il tutto esaurito di due anni addietro, torna a Firenze “Human Nature Live Show”, il tributo a Michael Jackson di maggior prestigio a livello mondiale. Appuntamento martedì 10 febbraio al Teatro Cartiere Carrara.

I biglietti (posti numerati da 36 a 58 euro) sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

“Human Nature Live Show” è la più grande produzione dedicata a Michael Jackson. Nato 14 anni fa, lo spettacolo schiera talentuosi musicisti, ballerini e coristi, con la partecipazione straordinaria di Miguel Concham, “frontman dalla sorprendente somiglianza vocale con Michael Jackson”, l’unico artista capace di ricreare l’arte e l’universo musicale del Re del Pop.

Da “Thriller” a “Billie Jean”, da “Smooth Criminal” a “Dangerous”, “Human Nature Live Show” ripropone fedelmente sound, scenografie e coreografie che hanno consacrato Michael Jackson come l’artista più famoso al mondo. Lo spettacolo più realistico di sempre che ha ricevuto apprezzamenti dalla stessa famiglia Jackson.

Il tour è organizzato e prodotto da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.



Teatro Cartiere Carrara – via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro – Firenze

Info tel. 055.6504112 – www.teatrocartierecarrara.it

Primo settore 58 euro

Secondo settore 46 euro

Terzo settore 36 euro

Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804)

TicketOne www.ticketone.it (tel. 892.101)