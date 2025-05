Arezzo, due giornate dedicate al fitness in acqua al Palazzetto del Nuoto

Due giornate dedicate al fitness in acqua al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. L’appuntamento è fissato per sabato 10 e domenica 11 maggio quando la struttura cittadina ospiterà un corso di formazione per istruttori in cui sarà possibile acquisire competenze pratiche e teoriche relative alle principali discipline acquatiche che sarà seguito da una masterclass aperta all’intera cittadinanza. Entrambi gli eventi saranno organizzati dalla Chimera Nuoto insieme all’accademia Cruisin’ e faranno affidamento sulla presenza di Diego Taddei che, tra i massimi esperti in ambito internazionale della didattica del fitness in acqua, è docente della Federazione Italiana Nuoto e ideatore di programmi di allenamento quali Acquajump, AcquaFitBoxe, SurFit, Water Cross Training e Spring Energie Acquatic.

Il corso di formazione per istruttori prevederà due intense giornate dal vivo con tredici ore di video didattici e con rilascio di diploma nazionale da tecnico di primo livello. L’iniziativa è rivolta ad aspiranti tecnici intenzionati ad avvicinarsi all’insegnamento delle attività motorie in piscina e a professionisti animati dalla volontà di aggiornare le loro competenze e di vivere un’occasione in cui mettersi alla prova, confrontarsi, acquisire ulteriori conoscenze e approfondire nuovi sviluppi del fitness in acqua. Le lezioni si alterneranno tra teoria in aula e sessioni pratiche direttamente in vasca per offrire la possibilità di sperimentare subito le tecniche apprese con moduli su specialità classiche quali AcquaGym, GymBike o AcquaCircuit e su discipline maggiormente all’avanguardia, prevedendo anche focus sulle metodologie d’allenamento e sulla conduzione del gruppo. Domenica 11 maggio, a partire dalle 10.00, sarà poi previsto un vero e proprio evento nell’evento, con una masterclass aperta a tutti che sarà divisa in quattro fasi: “Revolution Step”, “Acqua Dance Latin Fever”, “Two Is Meglio Che One” e “Emom Turbolence”. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a chimerareception@gmail.com o contattare la segreteria del Palazzetto del Nuoto.