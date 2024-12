Firenze, domani la celebrazione a undici anni dalla scomparsa di Nelson Mandela

“Se vuoi fare la pace col tuo nemico devi lavorare col tuo nemico. Così diventerà il tuo partner”. È il principio che ha ispirato l’impegno di Nelson Mandela per la riconciliazione delle comunità del suo paese ed è un principio che in questi tempi di guerre vorremmo riprendesse ad ispirare i governanti di tutto il mondo.

Domani, giovedì 5 dicembre, alle 12, nell’anniversario della scomparsa di Mandela, ed in occasione del ventennale della intitolazione del palazzo a Mandela, presso la cella all’ingresso del Nelson Mandela Forum in piazza Berlinguer, si terrà una cerimonia in cui assieme alla città verrà testimoniata ancora una volta la volontà di pace della nostra comunità.

“Sono vent’anni che abbiamo deciso di chiamare questo luogo Nelson Mandela Forum, e i motivi perché lo chiamammo così sono ancora attuali – di ricorda Massimo Gramigni, presidente dell’associazione Nelson Mandela Forum -. La pace si fa con i nemici diceva Madiba e lui ci è riuscito. Ci sono momenti in cui lo spettacolo può attendere: questo giovedì attende!”

Alla celebrazione di giovedì Interverranno:

Mmathari Mashao – Ministro Plenipotenziario presso l’Ambasciata del Sudafrica

Eugenio Giani – Presidente della Regione Toscana

Sara Funaro – Sindaca di Firenze

Verne Harris – Consulente esecutivo della Nelson Mandela Foundation

Oliva Scaramuzzi – Vicepresidente Fondazione CR Firenze

Claudio Vanni – Direzione relazioni esterne Unicoop Firenze

Autorità religiose

Sono previsti interventi musicali a cura della corale Sesto in Canto – e del pianista Hershey Felder e Letture a cura di Patrizia Mazzoni – attrice formatrice

Condurrà Carlo Nicoletti

Saranno presenti rappresentanti delle autorità civili cittadine e le amiche e gli amici del Mandela Forum