FIRENZE – Artour, da venerdì 23 settembre il meglio del Made in Tuscany in piazza Strozzi

Da venerdì 23 a domenica 25 settembre compresi, nell’ormai storica location di Piazza Strozzi a Firenze, si svolgerà “ARTour Il bello in piazza”, la mostra mercato del meglio del Made in Tuscany, organizzata come ogni anno da CNA Firenze, in collaborazione con Regione Toscana, Comune di Firenze ed Artex e il sostegno di Enegan.

Sarà così possibile ammirare ed acquistare il ‘vero fatto a mano fiorentino e toscano’: moda e relativi accessori, gioielli, ceramiche, bigiotteria, pelletteria, oggetti d’arte, dipinti.

Produzioni artigiane originali realizzate con lavorazioni specifiche, tipiche delle imprese fiorentine, in grado di fare la differenza. Oggetti vari, per tutti i gusti, sempre di altissima qualità e al 100% italiani che, proprio in virtù della loro eccellenza, hanno reso l’evento uno degli appuntamenti più attesi da fiorentini e turisti.

19 le imprese che esporranno: Veronica Balzani (miniature e pittura), Cleo-Nice (moda donna e bambina), L’Olivo di Mastro Jack (complementi arredo in legno ulivo), Viola Foggi Gioielli (oreficeria), Jole Sul Prato (oreficeria), Vuesse (maglieria), Kreature Firenze (album fotografici), Naturewit (ceramica), Opera Art jewels (oreficeria), Tiche clothing (moda sostenibile), AT Sculture da indossare (gioielli scultura), I Gioielli di Sonia (gioielli), Cuoio e Parole (quaderni in pelle), Mariagioia Maffucci – Gioielli contemporanei, Atelier VB (gioielli e accessori), Piuma Meister Gioielli (bigiotteria), Pelletteria R.A.L., Assedio 21 (maglieria), Ombrellificio Alfa.

ARTour si svolgerà con orario continuato 10-20.