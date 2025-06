Firenze, cresce l’attesa per la grande boxe in scena a Piazza Santa Croce

Domenica 8 giugno Piazza Santa Croce si trasformerà in un’arena a cielo aperto. Leone 1947 e Opi Since 82 presentano Leone Boxing Night – Inferno a Santa Croce, un evento unico che porterà la grande boxe nel cuore pulsante di Firenze.

Tra i protagonisti più attesi della serata, il fiorentino Fabio Turchi, atleta del team Opi Since 82, farà ritorno nella sua città dopo una lunga assenza per affrontare il lettone Milans Volkovs in un match sulle dieci riprese valido per il titolo WBO Global dei pesi Cruiser. A completare la main card, la sfida tra Francesco Grandelli (Opi) e il fiorentino Simone Rao per un titolo internazionale dei pesi piuma e il match tra Othmane Dioual (Opi) vs Leonardo Balli, terzo fiorentino della serata, per il titolo WBC International Silver dei pesi Supermedi. Ad aggiungere peso specifico internazionale alla main card, ci penserà il pugile superleggero del principato di Monaco Hugo Micallef di Top Rank, che combatterà per otto riprese contro un avversario ancora da definire.

Il tema dell’Inferno accompagnerà tutto l’evento: lì dove storia, identità e passione si intrecciano da secoli, sorgerà un ring che, sotto lo sguardo eterno di Dante, darà vita a duelli che sembrano emergere da un viaggio tra i gironi dell’Inferno, dove i pugili si sfideranno come anime in cerca di gloria. Non una semplice serata di boxe, ma un percorso tra forza, redenzione e coraggio.

Con il patrocinio del Comune di Firenze, rappresentato dall’assessora allo sport Letizia Perini, e il sostegno del presidente del Calcio Storico Michele Pierguidi, lo spettacolo prenderà vita in una delle piazze più simboliche della città, creando un connubio straordinario tra sport, cultura e tradizione.

IL PROGRAMMA

Le porte si apriranno alle 17.30, con il primo match di sottoclou alle ore 18.

L’undercard esprime un mix di rientri eccellenti ed esordi di pugili italiani: ritorna sul ring Vincenzo La Femina (14-2, 8KO) del team Opi, già campione italiano ed EBU Silver dei pesi supergallo, che disputerà sei riprese nei pesi piuma. Stessa operazione che coinvolge Martina Righi (6-3-1), pugile fiorentina già sfidante al Titolo Europeo dei pesi leggeri, che combatterà per sei riprese al limite dei 59 chilogrammi. Per Raffaele Montella, invece, sarà un debutto indimenticabile in una cornice d’eccellenza: il giovane milanese segna il suo passaggio da professionista nei pesi welter con un match sulle sei riprese.

La main card prenderà vita alle 19.30, con i match principali trasmessi live su ESPN+ e DAZN.

Hugo Micallef (10-0, 2KO) vs TBA 8 round – Pesi Superleggeri

Othmane Dioual (8-1-1, 2 KO – Marocco/Italia) vs Leonardo Balli (10-1-2, 3 KO – Italia) 10 round – WBC International Silver Super Middleweight Title

Francesco Grandelli (18-4-2, 4 KO – Italia) vs Simone Rao (11-0-2, 1 KO – Italia) 10 round – Featherweight Title

Fabio Turchi (24-3, 16 KO – Italia) vs Milans Volkovs (11-3-2, 6 KO – Lettonia) 10 round – WBO Global Cruiserweight Title

I biglietti per assistere all’evento sono disponibili su TicketOne.