Firenze, chiusura in note per il Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine

Volge al termine il Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine, che quest’anno in occasione della sua decima edizione, ha proposto quasi quaranta appuntamenti tra concerti, spettacoli, incontri, tour tematici in giro per la città, visite a mostre e case museo che hanno coinvolto la città di Firenze per un mese. Una manifestazione che rientra nell’Estate Fiorentina e che gode del contributo della Fondazione CRFirenze e del Cesvot e con Unicoop Firenze come sponsor tecnico.

Ma non si tratta di un addio bensì di un arrivederci perché sono in arrivo gli appuntamenti del dopo festival che si terrà dal 3 al 26 ottobre. La chiusura del Festival sarà domani, domenica 29 (ore 11:30) nel Giardino delle Rose, proprio accanto alla scultura “Partir”, la celebre valigia di Folon, con un appuntamento nel segno della musica e dell’ambiente a cura di Associazione Musicale Fiorentina APS e Firenze Greenway. In programma il Concerto del Complesso Bandistico dell’Associazione Musicale Fiorentina diretta dal Maestro Alessandro Giusti e la possibilità di misurare la propria impronta ambientale. Ingresso libero.