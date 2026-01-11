chianti classico collection 2026

Firenze, Chianti Classico Collection 2026: appuntamento con le nuove annate del Gallo Nero

Il 16 e 17 febbraio la Stazione Leopolda ospita l'atteso evento per operatori del settore e appassionati

Foto di Redazione Redazione11 Gennaio 2026
1 minuto di lettura
chianti classico collection 2025 L’appuntamento con la Chianti Classico Collection 2026 torna alla Stazione Leopolda di Firenze. Più di 200 aziende per oltre 800 etichette in degustazione nel più grande evento enologico dedicato a una sola denominazione.

La kermesse presenta le nuove annate dei vini del Gallo Nero direttamente attraverso i suoi produttori. L’evento prevede giornate riservate esclusivamente alla stampa e ai professionisti del settore, culminando con l’apertura al grande pubblico degli appassionati per far conoscere da vicino le eccellenze del Consorzio.

Il 16 e 17 febbraio 2026 saranno entrambe giornate dedicate a operatori e stampa, mentre l’apertura al pubblico è confermata per il giorno 17 febbraio. In degustazione si potranno trovare le etichette firmate Gallo Nero: Chianti Classico annata, Riserva e Gran Selezione, oltre al Vin Santo del Chianti Classico e l’Olio DOP Chianti Classico.

Informazioni

Orari apertura al pubblico: 17 febbraio dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 18:00).Ingresso: 30 € con tariffa ridotta a 15 € per membri di associazioni del settore (AIES, AIS, ARS, ASPI, ASSOSOMMELIER, ENOCLUB SIENA, FISAR, FIS, ONAV, SLOW FOOD) e studenti universitari.

Per aziende partecipanti e programma consultare il sito web

Foto di Redazione Redazione11 Gennaio 2026
1 minuto di lettura
Pulsante per tornare all'inizio