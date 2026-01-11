Firenze, Chianti Classico Collection 2026: appuntamento con le nuove annate del Gallo Nero

La kermesse presenta le nuove annate dei vini del Gallo Nero direttamente attraverso i suoi produttori. L’evento prevede giornate riservate esclusivamente alla stampa e ai professionisti del settore, culminando con l’apertura al grande pubblico degli appassionati per far conoscere da vicino le eccellenze del Consorzio.

Il 16 e 17 febbraio 2026 saranno entrambe giornate dedicate a operatori e stampa, mentre l’apertura al pubblico è confermata per il giorno 17 febbraio. In degustazione si potranno trovare le etichette firmate Gallo Nero: Chianti Classico annata, Riserva e Gran Selezione, oltre al Vin Santo del Chianti Classico e l’Olio DOP Chianti Classico.

Informazioni

Orari apertura al pubblico: 17 febbraio dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 18:00).Ingresso: 30 € con tariffa ridotta a 15 € per membri di associazioni del settore (AIES, AIS, ARS, ASPI, ASSOSOMMELIER, ENOCLUB SIENA, FISAR, FIS, ONAV, SLOW FOOD) e studenti universitari.

