Firenze, Chianti Classico Collection 2026: appuntamento con le nuove annate del Gallo Nero
Il 16 e 17 febbraio la Stazione Leopolda ospita l'atteso evento per operatori del settore e appassionati
L’appuntamento con la Chianti Classico Collection 2026 torna alla Stazione Leopolda di Firenze. Più di 200 aziende per oltre 800 etichette in degustazione nel più grande evento enologico dedicato a una sola denominazione.
La kermesse presenta le nuove annate dei vini del Gallo Nero direttamente attraverso i suoi produttori. L’evento prevede giornate riservate esclusivamente alla stampa e ai professionisti del settore, culminando con l’apertura al grande pubblico degli appassionati per far conoscere da vicino le eccellenze del Consorzio.
Il 16 e 17 febbraio 2026 saranno entrambe giornate dedicate a operatori e stampa, mentre l’apertura al pubblico è confermata per il giorno 17 febbraio. In degustazione si potranno trovare le etichette firmate Gallo Nero: Chianti Classico annata, Riserva e Gran Selezione, oltre al Vin Santo del Chianti Classico e l’Olio DOP Chianti Classico.
Informazioni
Orari apertura al pubblico: 17 febbraio dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 18:00).Ingresso: 30 € con tariffa ridotta a 15 € per membri di associazioni del settore (AIES, AIS, ARS, ASPI, ASSOSOMMELIER, ENOCLUB SIENA, FISAR, FIS, ONAV, SLOW FOOD) e studenti universitari.
Per aziende partecipanti e programma consultare il sito web