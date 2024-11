Firenze, a 15 anni dalla scomparsa lo show tributo a Michael Jackson con band, orchestra e ballerini

Nel 15esimo anniversario della scomparsa di Michael Jackson, Firenze rende omaggio al King of pop con “Michael The Show in Orchestra”, lunedì 4 novembre al Teatro Cartiere Carrara, con la straordinaria partecipazione di Wendel Gama e della chitarrista Jennifer Batten, storica collaboratrice di Michael Jackson.

“Michael The Show” non è solo uno spettacolo, ma un viaggio attraverso il tempo e la musica. Successi intramontabili come “Thriller”, “Billie Jean”, “Beat It” e molti altri, prenderanno vita attraverso Wendel Gama, impersonator di Michael Jackson brasiliano con oltre 4 milioni di followers sui social.

Sul palco anche la chitarrista Jennifer Batten, collaboratrice per molti anni di Michael Jackson, e una live band che riproduce fedelmente gli iconici arrangiamenti musicali di Michael Jackson, alla quale si aggiunge una maestosa orchestra dal vivo, amplificando la grandiosità delle sue indimenticabili composizioni.

Il corpo di ballo, abilmente coreografato, trasporterà gli spettatori nel mondo affascinante di Michael, ricreando le sue leggendarie performance sul palco.

I biglietti (posti numerati da 34,50 euro compresi diritti di prevendita) sono disponibili online sul sito sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Info www.teatrocartierecarrara.it.