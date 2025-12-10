Festività natalizie e mercato immobiliare: quanto costa vivere accanto ai mercatini più celebri d’Italia

Casette di legno in cui scovare le lucine, i colori, i profumi e le decorazioni più caratteristiche: i tradizionali mercatini che animano il periodo natalizio richiamano visitatori da tutto il mondo e trasformano le città in luoghi ricchi di una magica atmosfera. Ma non solo: interi quartieri si valorizzano e diventano il fulcro di nuove dinamiche urbane. In questo scenario Immobiliare.it, portale immobiliare leader in Italia, ha analizzato i costi delle case nelle località che ospitano i mercatini più celebri del Paese, rivelando dove si può concludere l’affare migliore e dove, al contrario, comprare casa è un vero e proprio salasso.

I più rinomati mercatini di Natale si trovano in Trentino-Alto Adige. A Bolzano c’è il più famoso d’Italia, nato negli anni ’90 e collocato in piazza Walther, in pieno centro, alle spalle del Duomo. Da qui si possono raggiungere anche altri prestigiosi mercatini della regione, tra cui quelli di Vipiteno, Bressanone, Brunico e Merano. Comprare casa a Bolzano richiede tuttavia un investimento medio piuttosto elevato, pari a quasi 5.000 euro/mq.

Per la stagione più magica dell’anno anche Trento si trasforma, e le sue piazze del Centro diventano luoghi di incontro e di festa. Vivere qui costa decisamente meno che a Bolzano: si risparmiano in media oltre 1.500 euro a metro quadro, con una spesa che si attesta a 3.361 euro/mq.

Rimanendo ai piedi delle montagne, anche Aosta e Livigno ospitano due tra i mercatini più suggestivi d’Italia, ma il costo medio delle case in vendita è ben diverso: nel capoluogo valdostano il prezzo si aggira intorno ai 2.230 euro/mq medi, mentre a Livigno – complice anche il prestigio come meta sciistica tra le più celebri del Paese – si sfiorano i 7.000 euro/mq.

Si scende di prezzo ad Arezzo, dove la più famosa attrazione delle feste è il Villaggio Tirolese in Piazza Grande: un’abitazione in città costa mediamente 1.874 euro/mq. Cifre ancor più convenienti a Gubbio (1.054 euro/mq), che ospita il villaggio ChristmasLand con diverse attrazioni per tutte le età.

I mercatini nelle grandi città

Anche le grandi città italiane cambiano aspetto a dicembre, regalando uno spettacolo mozzafiato a chi le visita in questo periodo. Qui, però, i costi immobiliari risultano sensibilmente più elevati rispetto alle altre località.

A Firenze è tempo del Weihnachtsmarkt, il mercatino in stile tedesco di Piazza Santa Croce: chi mette in vendita un’abitazione in questa zona chiede mediamente quasi 6.000 euro/mq. Atmosfera mitteleuropea anche a Verona, che ospita i mercatini ispirati a quelli di Norimberga. Il prezzo medio degli immobili nella città scaligera è di 2.780 euro/mq.

Il clima natalizio non manca nei Centri Storici di Milano – con la tradizionale Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! e il mercatino in Piazza Duomo – e Roma – dove la Festa della Befana in Piazza Navona anima già l’inizio di dicembre. In entrambi i casi i prezzi delle zone interessate risultano nettamente più alti rispetto alla media cittadina: nel Centro di Milano si superano gli 11.000 euro/mq, mentre nel Centro Storico della Capitale la spesa media è di circa 8.600 euro/mq.

Anche Piazza Castello a Torino si accende tra squisitezze culinarie, chalet in legno e le celebri “Luci d’Artista”, laboratorio a cielo aperto di installazioni luminose firmate da artisti italiani e internazionali. In quest’area, una casa costa in media 3.910 euro/mq.

A Napoli, invece, il fulcro del periodo natalizio è Via San Gregorio Armeno, la strada dei presepi: un luogo vivo tutto l’anno, ma ancor più frequentato durante le festività invernali. Qui il costo medio delle case in vendita ammonta mediamente a 3.130 euro/mq.

I mercatini nei piccoli borghi

Infine, a ridosso del 25 dicembre, anche i borghi più piccoli si illuminano. È il caso di Santa Maria Maggiore, località piemontese in Val d’Ossola, dove le casette in legno dedicano spazio ai prodotti tipici del territorio. Acquistare un immobile nel paese costa in media 2.190 euro/mq.

Nelle Marche, a Candelara, ogni anno viene allestito un celebre mercatino dedicato alle candele, il primo in Italia. Per comprare un’abitazione in questa piccola perla della Penisola servono in media 1.544 euro/mq.