Grosseto, al PetStore Conad torna l’iniziativa Ritratti d’Amore

Cani, gatti, volatili e rettili, roditori e testuggini popolano le nostre case e i giardini. Sono i nostri Amici — con la A maiuscola — animali che accompagnano e completano la famiglia e la arricchiscono ogni giorno di affetto, migliorando la vita dei loro proprietari.

Il PetStore Conad di Grosseto, negozio specializzato di prodotti e accessori per animali in via Castiglionese, è ormai un punto di riferimento per tanti appassionati. Una fiducia amorevole e reciproca tiene legati lo store, le persone che ne sono clienti e i loro animali. Fiducia che, a un anno di distanza dalla prima edizione, si ri—conferma nel nuovo lancio di Ritratti d’Amore.

La seconda edizione di Ritratti d’Amore, ufficialmente in partenza mercoledì 25 settembre, ha tutte le intenzioni di superarsi, visto che prevede non soltanto la realizzazione gratuita di 60 scatti d’autore dei clienti del PetStore Conad con i loro compagni di vita animali, ma anche la realizzazione di un Calendario d’Amore 2025 di cui quegli stessi scatti saranno protagonisti. Un modo per vivere e ricordare quotidianamente quanto il legame uomo—animale basti a rendere più speciali i nostri giorni.

Il PetStore Conad regalerà dunque a tutti i possessori di Carta Insieme Conad che dal 25 settembre faranno un acquisto di qualsiasi importo presso il punto vendita un buono che darà diritto a uno scatto in compagnia del proprio amico animale e che sarà realizzato dal fotografo professionista Francesco Minucci. Con il buono i proprietari potranno entro il 23 ottobre (salvo esaurimento posti) prenotare un appuntamento per realizzare la fotografia.

Gli shootings fotografici avranno luogo su un set appositamente allestito nel locale posto a fianco del PetStore Conad e saranno organizzati a partire dal 3 ottobre. Il calendario sarà consultabile sia all’interno del negozio sia sulla pagina Facebook PetStore Conad Grosseto Via Castiglionese e sul profilo Instagram @conadgrosseto.

Tutte le fotografie realizzate saranno inserite nel Calendario 2025, che sarà consegnato gratuitamente a tutti i partecipanti a partire da dicembre; saranno pubblicate sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram del punto vendita e sulle pagine del quotidiano Il Tirreno e, infine, saranno inviate in formato digitale ad alta risoluzione all’indirizzo e—mail di tutti i partecipanti a partire da novembre.

L’obiettivo di Ritratti d’Amore, però, non cambia: popolare le case dei grossetani con le immagini di queste straordinarie creature, capaci di metterci in mano la loro vita e di prometterci lealtà incondizionata, in cambio di un po’ d’amore.

Il PetStore Conad di Grosseto vuole così riconoscere l’importante ruolo sociale che gli animali hanno, immortalando il legame e la storia di chi già conosce questo legame e desidera condividerne la gioia.