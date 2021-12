Feste natalizie, regalo perfetto

C’è chi aspetta il Natale per dedicarsi il regalo più atteso dell’anno e c’è chi mente. La fine dell’anno coincide sempre con quel momento in cui si fa un resoconto dell’anno che sta per passare e, a seconda delle valutazioni, ne consegue la scelta del regalo da farsi. Che sia meritato o meno, un piccolo pensierino ce lo si dedica sempre. E nella maggior parte dei casi coincide con un capo di abbigliamento importante, magari da sfoggiare durante le feste.

Scegliere di regalarsi o di regalare un capo d’abbigliamento di marca e di ottima qualità è una soluzione sempre ben accetta perchè riempire l’armadio di cose che ci piacciono è un hobby che non annoia mai. Avere a disposizione più cose da poter indossare in occasioni diverse non può che rendere felice. E allora, vediamo insieme quali potrebbero essere i regali perfetti da appendere nell’armadio.

1. La camicia

Che sia un lui o una lei, la camicia è il capo d’abbigliamento più utilizzato in occasione di eventi importanti. La camicia dona infatti quel tocco di eleganza senza tempo e veste sia l’uomo che la donna in circostanze che richiedono un look più ricercato. Simbolo da sempre di finezza, le camicie sono il regalo perfetto, soprattutto se parliamo di camicie sartoriali. Se hai i minuti contati, prova a comprare le camicie online da uomo e da donna. Diverse le fantasie, diversi i modelli, la camicia nell’armadio è un must have irrinunciabile. E regalarle è davvero una buona idea!

2. La cravatta

Se il regalo è destinato ad un businessman, quale altro regalo se non la cravatta può accontentarlo di più? Le nuove tendenze mostrano come in vendita siano disponibili cravatte dalle fantasie più disparate, che personalizzano il look uscendo un pò dagli schemi della classicità. Scegliere una cravatta monotono di un colore più vivace è anche un ottimo suggerimento per spezzare la monotonia dell’abito, conferendogli un aspetto più moderno. Perchè non osare?

3. La borsa

La borsa è un’idea regalo sempre ben accetta da tutte le donne perché rappresenta il giusto connubio tra la praticità di trasportare l’occorrente necessario e il desiderio di completare il look con un oggetto alla moda. Di tantissimi modelli e variegati colori, regalare o regalarsi una borsa è apparentemente semplice. Per riuscire nell’intento, bisogna innanzitutto capire le necessità, se si vuole regalare una bella borsa capiente e per il quotidiano o una borsa piccola e carina per uscire. Appurato questo, lascia che la borsa che cerchi ti conquisti alla prima vista.

4. La sciarpa

Di lana, di seta e di cashmere, regalare una sciarpa di ottima manifattura italiana è simbolo di gran gusto e raffinatezza. Per l’uomo e la donna che anche col freddo non rinunciano alla qualità e lo stile, le proposte di sciarpe soddisfano ogni tipo di esigenza. Ideale per l’inverno, la sciarpa si appresta benissimo ad essere un oggetto funzionale perché tiene al caldo spalle e collo ma è anche un oggetto di tendenza perché rientra nel look che si sceglie di adottare. Per un regalo completo a 360 gradi è bene acquistare cappello, sciarpe e guanti in abbinamento: i più fashion addicted apprezzeranno!

5. Le scarpe

Gli amanti delle scarpe faranno del Natale un’occasione perfetta per regalarsi quel paio che da mesi bramano. Per le donne tacchi e stivali alti, per gli uomini mocassini e scarpe sportive, tutto ovviamente di un modello all’ultimo grido. Il look perfetto per le feste natalizie non può non concludersi che con un paio di scarpe particolari e fuori dall’ordinario. Regalare un paio di scarpe, nonostante secondo alcune credenze popolari sia percepito come gesto di malaugurio, è la soluzione che adotta chi ha le idee chiare sul gusto e sulla vestibilità di chi le riceverà. Se non rientri tra i superstiziosi, metti sotto l’albero un bel paio di scarpe nuove!

Le proposte per i regali da scambiarsi durante le feste natalizie sono tante, basta saper scegliere quello che si preferisce in base ai gusti e alle esigenze.

Lascia che sia lo spirito natalizio a scegliere per te il regalo giusto: lo scoprirai quando, a prima vista, ti strapperà un sorriso.