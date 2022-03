“Una pista per AISLA Firenze” si svolgerà sabato 19 marzo al Campo Scuola Società Maestri Sci di Abetone-Cutigliano

Montagna, sport e solidarietà: è in programma sabato 19 marzo presso il Campo Scuola Società Maestri Sci di Abetone-Cutigliano dalle ore 12:00 alle 24:00 la prima edizione di “Una pista per AISLA Firenze”. Per partecipare basta completare una pista e fare una donazione (minimo 10 euro). “Una pista per AISLA Firenze” è organizzato da due soci di AISLA Firenze, due fratelli, uno è un Master di sci a livello internazionale, l’altro è Maestro di sci all’Abetone, entrati in contatto con AISLA Firenze quando la SLA ha colpito la loro mamma.

L’iniziativa ha il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Abetone-Cutigliano, della Federazione Italiana Sport Invernali – Comitato Regionale Appennino Toscano e Scuola Italiana Sci – Abetone. Ampio il sostegno all’iniziativa: Associazione Volontaria Soccorso Sci Appennino Toscano, Abetone Ski Patrol, Scuola Sci Abetone, Società Maestri di Sci Abetone – Campo Scuola Abetone, Podhio Store Abetone, Metroquadro Arredamenti, Magosvago Sesto Fiorentino-Prato, B&B Pensione Noemi, Pasticceria Bar Il Chicco, La bottega di Loli – Alimentari e prodotti tipici, Fratelli Nizzi.

Per iscriversi: https://www.aislafirenze.it/12ore-sci/

Per informazioni: 3481880933