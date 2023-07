Erosione costiera, conclusi 13 interventi per oltre 3 milioni lungo costa

Sono praticamente tutti conclusi i 13 interventi di recupero e riequilibrio della fascia costiera finanziati con oltre 3 milioni di euro dalla Regione Toscana e per altri 267mila dai Comuni interessati, che li hanno progettati e realizzati. Si tratta di interventi di ripristino degli arenili, di riprofilatura stagionale delle spiagge, di manutenzione di opere di difesa della costa e degli abitati che hanno interessato, in particolare, il comune di Marina di Campo all’isola d’Elba, e lungo la costa i comuni di Follonica, Scarlino, Capalbio, Pisa, Rosignano Marittimo, Vecchiano, Orbetello, Massa, Castiglione della Pescaia.

“Abbiamo finanziato per l’inizio della stagione estiva gli interventi di ripascimento – ha spiegato l’assessora all’ambiente e difesa del suolo Monia Monni- dando la possibilità ai comuni di risistemare gli arenili e fare manutenzione delle opere di difesa della costa. Naturalmente questo non basta. Sappiamo che sono necessari interventi strutturali e duraturi per la difesa della nostra costa, sulla quale incidono pesantemente i cambiamenti climatici che rendono più severi i fenomeni erosivi, ed è per questo che abbiamo prodotto un Master Plan che li pianifica e li progetta in maniera puntuale, a partire però da uno sguardo complessivo sulle dinamiche di costa. Mentre cerchiamo di ottenere le risorse necessarie alla realizzazione di tutti gli interventi del Master Plan – ha concluso Monni- , abbiamo deciso di procedere a realizzare quelli che possono consentire di limitare gli effetti dell’erosione e di restituire sabbia a quelle spiagge che rappresentano un insostituibile bene ecologico, ma anche lavoro per molte famiglie”

A seguito degli incontri del tavolo regionale sull’erosione costiera, tutti i comuni della Costa, su input della Regione hanno segnalato le varie esigenze; la Regione ha poi valutato le richieste in termini di ammissibilità rispetto al livello di cantierabilità, al rischio costiero del settore di costa di appartenenza ed al livello di cofinanziamento. I 13 ritenuti ammissibili a marzo del 2022 sono stati inclusi nel Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera approvato dalla Giunta. E oggi i lavori di ripristino e riprofilatura degli arenili sono tutti conclusi, a parte lo slittamento nei tempi dell’intervento di riprofilatura della spiaggia di Marina di Campo dovuto a un rinvenimento bellico. I lavori di manutenzione delle opere proseguiranno per concludersi entro l’anno.

Ma vediamoli nel dettaglio:

Follonica: ripristino dell’arenile (45mila euro), e la manutenzione della barriera soffolta (465mila euro).

Pisa: manutenzione straordinaria delle scogliere a Marina di Pisa (210 mila euro) e la riprofilatura della spiaggia di ghiaia (60 mila euro).

Scarlino: ripristino del litorale (200 mila euro);

Rosignano Marittimo: riprofilatura della spiaggia di Vada – Mazzanta (250mila euro)

Capalbio : ripristino del litorale in località Chiarone e Macchiatonda e manutenzione delle opere a Macchiatonda (200mila euro)

Orbetello: 500 mila euro per gli interventi di riprofilatura stagionale sulle porzioni di arenile retrostanti le isole soffolte già realizzate in località Camporegio

Massa: 500mila euro per la riprofilatura della spiaggia con sabbia da cava in zona Ronchi.

Vecchiano: circa 37mila euro per il ripristino dell’arenile

Castiglione della Pescaia: 570mila euro per la riprofilatura di tratti tra la spiaggia delle Rocchette e Punta Capezzolo

Campo dell’Elba: 131mila euro in località Seccheto per riprofilatura della spiaggia mediante drenaggio di sedimenti marini prospicienti la spiaggia, oltre a 170 mila euro per la riprofilatura della spiaggia di Marina di Campo mediante dragaggio di sedimenti marini prospicienti l’area portuale.