EcoNatale 2025, Legambiente rilancia la campagna per un Natale sostenibile e solidale

Regali ecologici, prodotti biologici e filiere sostenibili si uniscono a un impegno concreto per i bambini ancora colpiti dagli effetti di Chernobyl. Grazie al supporto dell’Associazione Italiana Scatolifici, le eco-confezioni di Legambiente tornano nel 2025 come simbolo di responsabilità ambientale, qualità e solidarietà.

L’EcoNatale è una maratona di solidarietà che mette al centro doni sostenibili e filiere virtuose, sostenendo al tempo stesso il Progetto Rugiada, che da anni offre ai bambini delle aree contaminate la possibilità di trascorrere periodi di risanamento in zone non radioattive della Bielorussia, con cure mediche, alimentazione sana e monitoraggi sanitari continui.

Le confezioni, realizzate in materiali ecosostenibili, custodiscono prodotti biologici, specialità locali, agricoltura sociale, commercio equo e filiere attente alla qualità e alla biodiversità. Ogni pacco racconta un impegno concreto per l’ambiente e per le comunità.

La situazione nei territori colpiti da Chernobyl resta gravissima: milioni di persone vivono ancora in aree contaminate e i bambini sono i più vulnerabili agli effetti dei radionuclidi presenti negli alimenti. Scegliere EcoNatale significa dare un aiuto immediato e misurabile.

L’edizione 2024 ha superato le 2.000 confezioni donate, un risultato che dimostra quanto la solidarietà possa diventare contagiosa. L’obiettivo per il 2025 è ampliare ancora questa rete di sostegno.

“Scegliere EcoNatale significa fare un regalo che vale doppio: per l’ambiente e per i bambini di Chernobyl» afferma Angelo Gentili, responsabile del progetto per Legambiente. «Invitiamo tutti – famiglie, amministrazioni, imprese – a unirsi a questa grande comunità solidale”.

“Contribuire alla consueta raccolta benefica dell’Econatale di Legambiente significa per noi, ancora una volta rafforzare i legami e le connessioni tra conversione ecologica e solidarietà, tra questione ambientale e sociale – dichiara Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana – anche perché aiutare i bambini e le bambine di Chernobyl a distanza di quasi 40 anni dal disastro della centrale atomica ucraina evoca l’urgenza della pace e del disarmo nel mondo.”

Per garantire la consegna entro le festività, Legambiente invita a effettuare gli ordini quanto prima e comunque non oltre il 15 dicembre