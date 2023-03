Delimitazione e comunicazione: come essere sempre attrezzati in caso di grandi flussi di gente

Anche quando si ha a che fare con le categorie di persone più educate e rispettose, per gestire il flusso e la comunicazione con un alto numero di persone è necessario affidarsi a strumenti appositi che possano aiutare nell’intento di sfoltire la folla.

Si tratta di prodotti utilizzati da molti enti privati, da aeroporti, ospedali, uffici, ristoranti e musei. Non solo colonnine divisorie o di delimitazione, ma anche colonnine segnaletiche o – sempre più utile negli ultimi tre anni – colonnine igienizzanti: si tratta di strumenti molto diffusi e utili in tantissime situazioni.

Essendo prodotti destinati a interagire con importanti flussi di persone è importante che siano duraturi nel tempo e robusti.

Le transenne con nastro estensibile possono inoltre essere personalizzabili in base all’uso che se ne vuole fare. Vediamo degli esempi di utilizzo e come si possono personalizzare.

Gestire flussi di persone

Primariamente le colonnine tendinastro hanno lo scopo di sfoltire il flusso di persone: creare file ordinate, indirizzare verso percorsi prestabiliti, delimitare il passaggio.

L’esempio più lampante di utilizzo che ci viene in mente è l’aeroporto. Per gestire e indirizzare i viaggiatori lungo i giusti percorsi vengono utilizzate le colonnine tendinastro, soprattutto nelle operazioni di check-in e di imbarco.

Un altro caso in cui è utile servirsi di questo strumento sono i centri commerciali e gli ipermercati, soprattutto quando si organizzano grandi eventi come i saldi oppure la presenza di qualche ospite speciale, quando vi è il rischio che si crei una grande massa di persone difficile da gestire.

Anche per eventi importanti per le aziende, come meeting, convegni e congressi è importante avvalersi delle colonnine tendinastro per incanalare la folla e creare spazi di attesa. Inoltre, sono utili i cartelli di segnaletica per indicare alle persone i percorsi da seguire. Il giusto utilizzo di questi strumenti è determinante per la buona riuscita degli eventi.

Importante invece per enti e pubblica amministrazione, così come per gli ospedali e le case di cura, è utilizzare dei paletti divisori sia per garantire ordine nello svolgimento delle attività che per garantire la tutela della privacy per chi deve usufruire dei servizi.

Infine, per concludere una serie di soli esempi, è importante a scopo di delimitare l’accesso a determinate aree di lavoro o di esposizione. Queste colonnine vengono spesso utilizzate da aziende private e da musei e fiere, optando anche per alternative più eleganti scegliendo colonnine con cordone.

Nei musei, per esempio, vengono usate molto per segnalare la distanza da mantenere da un’opera d’arte oppure per indicare che non è possibile entrare in determinate sale che sono momentaneamente chiuse o in allestimento.

Segnaletica, portelli, banner

Le colonnine non si prestano solo alla gestione dei grandi flussi di persone, ma sono molto utili anche per fare un certo tipo di comunicazioni e dare indicazioni.

Integrati alle colonnine con nastro possono essere apposti dei cartelli che indicano la direzione da seguire per trovarsi nella giusta fila, oppure un porta brochure – che può essere particolarmente utile durante le fiere, i convegni, o anche nei musei.

Si possono utilizzare anche dei cartelli per apporre il menu, come usano diversi ristoranti per mostrare la propria offerta, che possono trovare supporto su colonnine con corda utilizzate in ambienti più eleganti oppure su una colonna singola.

Quest’ultimo modello di colonna, o meglio definirlo un leggìo, è un elemento utile sia come supporto per il menù sia per eventi pubblici in cui si devono tenere discorsi per cui può appunto servire un leggìo come appoggio.

Altri modi per utilizzare delle colonne portanti sono i posacenere a colonna da apporre fuori dai locali, dagli aeroporti o dalle stazioni, oppure colonne per inserire i dispenser di igienizzante per le mani, ormai diventato vitale negli ultimi anni.

Molto usati sono anche i banner, soprattutto in aree molto trafficate, come gli aeroporti, oppure le fiere sponsorizzate da altri enti.

Materiali e personalizzazioni

Questi prodotti hanno una larga applicazione e possono essere sfruttati in tante occasioni diverse. Proprio per questo motivo è importante poter personalizzare questi strumenti in base all’utilizzo che se ne vuole fare.

È chiaro che in un contesto più elegante o culturale si prediligerà l’uso del cordino, come nei ristoranti o nei musei, ma per un utilizzo più pratico si opterà invece per il nastro. Lo stesso varrà per la scelta dei colori, magari più tenui nei primi casi e più accesi nei secondi, fungendo anche da segnaletica.

Soprattutto se posti in ambiente esterno, ma anche in ambiente chiuso, questi prodotti devono essere resistenti, per questo l’acciaio inox e l’acciaio verniciato sono soluzioni perfette per garantire una buona resistenza anche in ambiente esterno.

E proprio per non rinunciare al gusto, è indispensabile la cura del design e delle finiture. Proprio per potersi inserire in ogni contesto si possono scegliere finiture lucide, satinate, colorate, lisce e per ogni gusto.