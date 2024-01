Danza, una giovane aretina alle audizioni per la Royal Ballet di Londra

Una giovane aretina alle audizioni per la Royal Ballet di Londra. Emma Ferruzzi, allieva tredicenne della scuola di danza La Piccole Etoile, ha superato le prime selezioni tra millequattrocento coetanee di ogni continente e può ora coltivare il sogno di entrare a far parte di una delle più importanti compagnie al mondo che è stata fondata nel 1931 e che è riconosciuta con licenza reale come compagnia ammiraglia di balletto nazionale della Gran Bretagna. L’ultimo incontro è avvenuto direttamente nella sede della scuola londinese a Covent Garden dove ha meritato l’accesso alla fase finale di mercoledì 21 febbraio che decreterà le migliori ragazze che entreranno nella Royal Ballet e che avranno dunque l’opportunità di vivere un percorso di studi di otto anni finalizzato alla formazione di ballerine professioniste.

Il percorso artistico di Ferruzzi ha preso il via ad appena due anni quando ha varcato per la prima volta le porte de La Piccola Etoile della maestra Elisa Rossi dove ha iniziato a coltivare la passione per la danza classica. La formazione nella scuola aretina è stata arricchita dalla partecipazione a masterclass, workshop e seminari in tutta Italia per studiare con docenti di spessore nazionale e internazionale, con un impegno e una determinazione che hanno trovato gratificazioni nelle vittorie di numerosi concorsi. Una tra le maggiori soddisfazioni è arrivata nell’aprile del 2023 con il primo posto nella categoria “Solisti Allievi Classico” ottenuta al PID – Premio Internazionale Danza Città di Rieti che ha rappresentato la definitiva consacrazione del talento dell’aretina e che ha motivato ad avanzarne la candidatura per la Royal Ballet di Londra. Questo traguardo rappresenta un motivo di particolare entusiasmo anche per La Piccola Etoile che è stata fondata nel 2011 dalla stessa Rossi e che, nella propria sede in via Donat Cattin ad Arezzo, fa oggi affidamento sulla collaborazione con docenti professionisti per l’insegnamento di propedeutica, danza classica, danza contemporanea e hip-hop. «La Royal Ballet rappresenta una delle massime espressioni della danza internazionale e una delle migliori scuole per future professioniste – spiega Rossi. – L’accesso di Ferruzzi tra le migliori allieve al mondo ammesse all’audizione finale è un traguardo storico per la nostra scuola e, in generale, per il panorama coreutico locale, frutto di molti anni di sacrifici, passione e studio. Il talento individuale, la professionalità dell’insegnamento, le opportunità di formazione e, soprattutto, l’appoggio incondizionato della famiglia nel sostenerne il percorso artistico sono stati fondamentali in questo cammino, con una combinazione di tanti diversi fattori che permette ora di sognare traguardi particolarmente prestigiosi».