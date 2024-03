Cure palliative, patto tra associazioni per assistere più malati

In Toscana i malati che si affidano alle cure palliative sono oggi circa 4 mila, ma un patto tra le associazioni renderà possibile garantire questo servizio a molte più persone. E’ nato con questo obiettivo il Coordinamento Regionale della Federazione Cure Palliative, formato da 7 associazioni: File Fondazione Italiana leniterapia, associazione Cure Palliative Livorno, associazione Cure Palliative Piombino – Val di Cornia, associazione volontari versiliesi Cure Palliative, associazione Dare Protezione onlus, La farfalla Cure Palliative, TuttoèVita.

Due gli obiettivi primari del coordinamento. Il primo è quello di costituire un punto di riferimento in Toscana per le cure palliative, affinché i 7 enti del Terzo Settore che seguono questo ambito possano interfacciarsi con una voce unica con la Regione, con le Asl e con le istituzioni in generale. Il secondo obiettivo è quello di creare una sinergia tra le varie associazioni affinché possa avviarsi uno scambio proficuo di esperienze, documentazioni, progetti di formazione, iniziative di sensibilizzazione e quant’altro. E quindi, in definitiva, costituire una vera e propria Rete di Associazioni ed arrivare nel tempo ad accrescere il numero dei potenziali beneficiari delle cure palliative, visto che le richieste, causa anche l’invecchiamento della popolazione, sono in costante aumento.

Coordinatore regionale del nuovo coordinamento è stato eletto il vicepresidente di File Enrico Grazzini. Volontario a File da 9 anni, e membro del consiglio di amministrazione dal 2016. In passato ha maturato importanti esperienze professionali e manageriali sia nel ruolo di consulente che di manager presso primarie aziende in Italia e all’estero. Fra le altre è stato partner di Andersen Consulting, poi Accenture, una delle principali società multinazionali di consulenza a livello mondiale e successivamente ha ricoperto la responsabilità di Chief Operating Officer del Gruppo Mps.

“Sono orgoglioso – ha detto Grazzini – di essere stato eletto all’unanimità dalle associate toscane coordinatore regionale della Federazione cure palliative. Questo organismo di coordinamento è stato fortemente voluto da File e da tutte le Associazioni per avviare un dialogo e un confronto più semplici e immediati con le altre organizzazioni attive nel nostro ambito, a beneficio delle persone che usufruiscono dei nostri servizi, sia malati che familiari”.

File (Fondazione Italiana di Leniterapia) da 20 anni offre cure palliative gratuite a domicilio, sui territori di Firenze, Prato e delle loro province, in Hospice e presso gli Ospedali della USL Toscana Centro e di Careggi. Le équipe sanitarie e i volontari di File accompagnano chi non può guarire in un percorso di cura personalizzato, in cui vengono leniti il dolore e la sofferenza fisica, senza trascurare gli aspetti psicologici, relazionali, sociali, spirituali. E aiutano anche i familiari dei malati, orientandoli e coinvolgendoli attivamente in tutte le fasi dell’assistenza, supportandoli anche dopo la perdita del proprio caro.