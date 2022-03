Covid Toscana: la nuova ondata fa paura

Firenze – Contagi in aumento e nessun dubbio per il responsabile dell’osservatorio di epidemiologia dell’Azienda sanitaria regionale, Fabio Voller: è in arrivo un’altra ondata. Le cause, spiega Voller, sono da imputare all’arrivo della variabile Omicron 2 e al basso tasso di vaccinati con la terza dose, quindi al numero troppo alto di persone vaccinate con la seconda dose ormai da più 4 mesi.

I numeri confermano la risalita dei contagi facendo segnare un 16,5% per quanto riguarda il tasso di positività sul totale dei tamponi, e al 66,5% sui nuovi controlli. La pressione ospedalieri è infatti in aumento.

Renzo Berti, direttore dipartimento prevenzione Asl Toscana Centro, sulle cause di questa nuova ondata fa da eco al collega e aggiunge che la risalita dei contagi e la penuria di nuove vaccinazioni con terza dose sono probabilmente da imputare a un diffuso sentimento di ottimismo ed euforia generato dalla fine dello stato di emergenza, che ha portato all’abbandono delle necessarie precauzioni.