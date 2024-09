Corri La Vita 2024, aperte le iscrizioni alla manifestazione benefica

Da oggi domenica 1 settembre, saranno aperte le iscrizioni a Corri La Vita 2024 che si svolgerà domenica 29 settembre: con un’offerta minima di 10 euro sarà possibile ritirare una delle ambite magliette della manifestazione firmate come sempre da Ferragamo.

Il colore scelto per questa edizione è Green Forest (verde foresta) e il suo packaging è totalmente bio-compostabile.

La manifestazione si snoderà dal Parco delle Cascine fino alla straordinaria cornice della Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria.

Il testimonial grafico di questa edizione è la statua equestre di Cosimo I del Giambologna appena restaurata che si trova proprio in piazza della Signoria e che per l’occasione indossa la maglietta di Corri La Vita.

Corri La Vita 2024 sarà una straordinaria opportunità per trascorre un’intera giornata all’insegna della solidarietà, del benessere e della cultura.

Ogni euro donato sarà destinato come sempre ad azioni concrete per sostenere le donne che hanno affrontato la sfida del tumore al seno; per questo è fondamentale il contributo di tutti.

Ecco i punti dove sarà possibile ritirare le magliette :

LILT Firenze Viale D. Giannotti, 23

Firenze Marathon Viale Fanti, 2

L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso, 69 A/B

Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi, 18

Universo Sport Via Masaccio, 201

Universo Sport Via Sandro Pertini, 36 / Viale Guidoni

Game 7 Athletics Piazza Duomo, 6/r

Game 7 Athletics / I Gigli Via San Quirico, 165

Mercato di San Lorenzo Piazza del Mercato Centrale, piano terra

Coop.fi nei maggiori centri di Firenze e Prato

LAST MINUTE*: sarà possibile ritirare le ultime magliette venerdì 27 e sabato 28 settembre dalle 10 alle 17 e domenica 29 settembre dalle 10 alle 13 in Piazza della Repubblica nel gazebo appositamente allestito e domenica 29 settembre direttamente in piazza Vittorio Veneto dalle 8 fino alla partenza dell’evento.

Per chi vorrà aiutare il progetto Corri la Vita ma non potrà recarsi presso uno dei punti di distribuzione, la maglietta* ufficiale verrà recapitata gratuitamente presso fermopoint in tutta Italia grazie a BoxOffice Toscana e BRT, vettore ufficiale della manifestazione, dal 1 al 29 settembre: sarà sufficiente effettuare una donazione minima di 10 euro direttamente sul sito www.corrilavita.it nella sezione dedicata.

* le magliette saranno distribuite fino ad esaurimento scorte