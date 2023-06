Conto alla rovescia in vista della Viareggio Bastia Viareggio – Trofeo Angelo Moratti 2023

Fra pochissimi giorni prenderà il via l’edizione 2023 della Viareggio Bastia Viareggio – Trofeo Angelo Moratti 2023, la Regata ecosostenibile e plastic free organizzata, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, dal Club Nautico Versilia, in collaborazione con U.V.A.I e Navigo, il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Comune di Bastia, Marina Militare, Associazione Marevivo e il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.

Fra i partner che supporteranno questa edizione spiccano i Main sponsor Fideuram Private Banker (che ha confermato il proprio supporto anche quest’anno) e Axa Assicurazioni (novità di questa edizione), i Pubblic main Sponsor iCare e Viareggio Porto 2020, e i partner Tecnici Galliano, Vannucci Piante, Marinepool e Yacht Broker.

Da mercoledì 5 a sabato 8 luglio, infatti, gli spettacolari Maxi Yacht e le imbarcazioni a vela della Classe A del nuovo regolamento Altura Fiv si affronteranno sulla tradizionale rotta tra la Versilia e la Corsica, il percorso dell’epica gara internazionale VBV offshore di Motonautica nata nel luglio 1962 pochi anni dopo la fondazione del Club Nautico Versilia. Nel pieno rispetto dell’ecosistema del tratto di mare coinvolto, alcuni fra i più importanti protagonisti del panorama velico internazionale cercheranno di battere il record del Maxi 100 Arca SGR -22 ore 52 minuti e 53 secondi- e di contendersi i Trofei vinti lo scorso anno dal GS 56C Axa Paolisssima.

Oltre allo storico Trofeo d’argento Angelo Moratti al vincitore in tempo reale e al Trofeo Straulino donato dal Presidente onorario CNV Roberto Righi per il detentore del record, quest’anno sono previsti numerosi Trofei speciali fra i quali il “Città di Viareggio” al vincitore in tempo compensato categoria ORC, il “Città di Bastia” al primo in tempo compensato categoria IRC, il Trofeo Axa Challanger al 1° classificato Assoluto IRC Under 60, oltre ai premi per il secondo e il terzo classificato dei due raggruppamenti e il Premio Ambiente Trofeo Marevivo che, per consolidare la collaborazione tra il C.N. Marina di Carrara e il C.N. Versilia, verrà assegnato all’imbarcazione ORC A che avrà ottenuto il migliore piazzamento nella classifica combinata tra l’overall del Campionato Italiano ORC (che si svolgerà a Marina di Carrara dal 28 Giugno al 1° Luglio) e la Regata offshore Viareggio Bastia Viareggio.

Grazie al coinvolgente programma di eventi collaterali e alla piena collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Viareggio che ribadisce la sensibilità e l’attenzione verso la promozione dello Sport e il rilancio della cittadina versiliese, la VBV 2023 non sarà solo un grande momento di sport ma anche un imperdibile appuntamento con il glamour e la mondanità che catalizzerà sulla Città di Viareggio l’attenzione e l’interesse di professionisti, appassionati, turisti e pubblico.

Il Villaggio Regata e l’Area Ospitalità, inoltre, con la presenza di sponsor e di personalità del settore, incontri sulla sostenibilità e sullo sviluppo tecnologico nel mondo della nautica e non solo, attività di intrattenimento per tutte le quattro giornate e serate dell’evento, saranno uno spazio aperto alla Città e ai turisti che avranno la possibilità di avvicinarsi al mondo della vela di alta gamma, anche ammirando imbarcazioni all’avanguardia dello yacht design e della cantieristica nautica, condotte da velisti di fama internazionale.

Il programma della VVB-Trofeo Angelo Moratti, gli aggiornamenti, i protagonisti, le immagini più significative e le informazioni utili per partecipare all’evento più atteso dell’estate 2023 potranno essere seguite sui siti www.vbvrace.it www.clubnauticoversilia.it e sulle pagine social -Facebook e Instagram- dedicate alla VBV-Trofeo Angelo Moratti 2023 e al Club Nautico Versilia.

IL PROGRAMMA.

Mercoledì 5: ore 19: Cerimonia Inaugurale; ore 19:30 “La regata lunga. Racconti di mare” confronto tra skipper; ore 20: Welcome Cocktail & DJ Set. Giovedì 6: ore 11.30 briefing di fronte al Club Nautico Versilia; ore 12: VIP Experience Brunch presso Club Nautico Versilia; ore 13: VIP Experience Regata esperienza su barche d’appoggio; ore 14: Partenza Regata; ore 19: Villaggio Regata – Spazio Fideuram: Green Day Workshops “Green tech” a cura di NAVIGO e Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, Interviste ai cantieri, intervento RINA -e “Sostenibilità” a cura di MAREVIVO e Fideuram; Cocktail.

Venerdì 7:

ore 17: Rientro barche e accoglienza equipaggi;

ore 19 Villaggio Regata – Spazio AXA: “40 anni di Azzurra. La nascita di un mito.”

ore 20: Cocktail.

Sabato 8: ore 21: Cena di Gala e Premiazioni.

Altri eventi collaterali in via di definizione.

Ormeggi garantiti e gratuiti al Porto di Viareggio dalle 12 del 4 Luglio fino alle 12 del 10 Luglio.