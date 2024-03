Colle di Val D’Elsa, Massimiliano Grassi campione regionale toscano di Arrampicata Sportiva Lead

Grandissime notizie per Massimiliano Grassi e per tutta la squadra di Block To Rock ASD di Colle di Val D’Elsa (SI).

Massimiliano Grassi domenica 10 Marzo ha portato a casa un grandissimo risultato vincendo una medaglia d’oro nella tappa di campionato regionale Toscano di arrampicata sportiva lead (con la corda) nella categoria U16. La gara è stata organizzata dalla Federazione di Arrampicata Sportiva Italiana (FASI) alla palestra Level 24 di Bologna. L’atleta, ora campione di arrampicata della regione Toscana, porta a casa un risultato che lo candida ad essere tra i partecipanti Toscani al prossimo Campionato Italiano Giovanile.

Siamo molto orgogliosi di questa performance perché è stata una stagione decisamente molto intensa di allenamenti e di gare che hanno portato il nostro agonista ad ottenere questa tanto ambita medaglia. Complimenti a Massimiliano, all’allenatore Joseph Giovetti, ai genitori del ragazzo e a tutta la squadra di Block To Rock ASD che si operata per creare le condizioni favorevoli al risultato. Rimaniamo in attesa delle performance della squadra di Block To Rock ASD anche nel campionato Toscano di Arrampicata Sportiva Boulder che a breve volgerà al termine.