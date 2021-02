Ciclismo, mozione Stella (FI): “Toscana ricordi Gino Bartali ogni anno con giornata dedicata a grande uomo e campione”

“La Toscana ricordi Gino Bartali con una serie di iniziative culturali, espositive, storiche e sportive, nel ricordo di un campione di sport e di umanità di grande valore etico e morale. Un vero modello per tutti noi e per i giovani, che ha reso ancora più grande la Toscana, e che deve essere ricordato in maniera ufficiale ogni anno nella terra che gli ha dato i natali, e in cui è vissuto”. E’ quanto chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, in una mozione in cui si propone alla Regione Toscana di “stabilire una giornata all’anno completamente dedicata, con eventi e attività varie, al ricordo di un grande uomo e un grande sportivo”.

“Gino Bartali non è stato soltanto un campione indiscusso di ciclismo, vincitore di tre Giri d’Italia e due Tour de France, oltre a numerose altre gare – ricorda Stella -. E’ stato un grande campione nella vita, un uomo coraggioso che ha salvato 800 ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, nascondendo documenti falsificati e fototessere nei tubi del telaio della bicicletta, documenti che avrebbero permesso la fuga all’estero di quanti rischiavano di finire nei campi di concentramento. Insignito da Israele del titolo di Giusto tra Nazioni, Bartali deve essere ricordato dalla Toscana con gratitudine e additato ad esempio con opportune iniziative, che chiediamo vengano celebrate ogni anno”.