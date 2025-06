Ciclismo, cultura, sapori e convivialità con La Chianina Ciclostorica. L’undicesima edizione dell’evento, in programma a Marciano della Chiana da venerdì 6 a domenica 8 giugno, tornerà a rinnovare una grande festa dedicata al ciclismo storico con centinaia di appassionati da tutta la penisola che verranno coinvolti in un variegato programma di iniziative tra pedalate in Valdichiana, mostre, mercatini, spettacoli, musica e momenti culturali. Le due ruote torneranno infatti a essere un motore di socializzazione, condivisione di una passione e, soprattutto, valorizzazione di un territorio e delle sue tradizioni.

Il cuore della manifestazione sarà la vera e propria ciclostorica alle 8.30 della domenica, con una colorata carovana di ciclisti su biciclette vintage e con maglie di lana che si snoderà su tre nuovi percorsi di diverse lunghezze tra ottantadue e quarantadue chilometri per assecondare la preparazione di ogni partecipante. La pedalata prenderà il via da Marciano della Chiana e passerà poi da Monte San Savino, da Lucignano, dalle atmosfere della fattoria di Brolio dove torna uno dei ristori più iconici de La Chianina, dalla Val di Chio, da Castiglion Fiorentino e da Frassineto, andando a percorrere strade bianche, panoramiche salite, campi di girasoli, borghi e castelli. Un’ulteriore possibilità è fornita dal “Percorso Garbato” che proporrà un’esperienza di venti chilometri adatta anche a famiglie e a cicloturisti in sella a ogni tipologia di bicicletta. Il fine settimana de La Chianina prenderà il via già dalle 19.00 di venerdì 6 giugno con la cerimonia di inaugurazione e con l’apertura degli stand gastronomici che, per ognuna delle tre serate, permetteranno di cenare direttamente in piazza con le specialità tipiche della tradizione contadina della Valdichiana e con il costante sottofondo della musica dal vivo per ballare, cantare e divertirsi con alcuni dei più celebri brani del ‘900.

La giornata più ricca di eventi sarà sabato 7 giugno quando, a partire dalle 10.00, verranno allestiti il mercatino vintage con biciclette e oggetti del ciclismo storico e la mostra di Chianina Comics con le opere di vignettisti e caricaturisti di tutta Italia sul tema “La donna e la bicicletta”, con la proclamazione del vincitore prevista alle 21.00. Un immersivo viaggio nella storia locale sarà proposto il pomeriggio dalle 15.00 con la possibilità di visitare il castello di Marciano della Chiana guidati dai rievocatori in abito storico dell’associazione Scannagallo e con la salita fino al terrazzo della torre da cui godere di una veduta panoramica sull’intera vallata circostante. Questo momento sarà arricchito dall’opportunità di indossare i visori di realtà virtuale che trasporteranno direttamente sul campo della battaglia di Scannagallo combattuta tra senesi e fiorentini nel 1554 in Valdichiana per un’esperienza immersiva, multisensoriale e tridimensionale. Alle 17.30 è prevista la quarta edizione de “La Chianina dei bambini” quando i bambini e le loro famiglie saranno coinvolti in una ciclostorica su misura per i più piccoli, infine dalle 18.30 tornerà l’aperitivo letterario con Alessio Stefano Berti, Marco Pasquini, Adriano Vettorato ed Elisa Romano che sarà dedicato al legame tra donne e biciclette a partire da Alfonsina Strada che fu la prima a competere al Giro d’Italia nel 1924 in una manifestazione che, al tempo, era prettamente maschile. Il pomeriggio sarà infine completato dalla consegna del premio “Alberto Roggi – Il bolide di Vitiano” a una personalità che, con il proprio impegno, ha portato un contributo allo sviluppo del ciclismo italiano e ha contribuito a dare lustro al territorio. «Marciano della Chiana – commenta Roberto Apolloni, presidente de La Chianina Asd, – è pronto ad aprire le proprie porte ad appassionati di ciclismo storico da tutta la penisola, offrendo non solo un evento sportivo ma un vero e proprio viaggio nel tempo, tra emozioni, sapori autentici e la calorosa accoglienza della nostra comunità».