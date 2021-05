Calcio Femminile; tre punti importanti per l’Empoli, 2-1 al Verona e il sogno quinto posto resta vivo

A due giornate dal termine del campionato di serie A, si fa sempre più interessante la lotta per il quinto posto. L’Empoli femminile conquista una vittoria molto importante ai danni dell’Hellas Verona giocando di contenimento e colpendo di contropiede. Ottima la prova di Benedetta Glionna autrice di una splendida doppietta e sempre più l’arma in più di questa squadra. Primi tre punti per mister Ulderici al suo esordio casalingo.

La sintesi del match

Incomincia meglio l’Hellas Verona che va vicino in un paio di occasioni dove è bravissima Alessia Capelletti nel respingere le conclusioni avversarie. Un Empoli sulla difensiva e letale in contropiede. E infatti la vittoria delle ragazze di Ulderici è maturata nel primo tempo in un paio di conclusioni da fuori di Benedetta Glionna che con un tiro velenoso sugli sviluppi di un calcio d’angolo portava in vantaggio l’Empoli alla prima vera conclusione nello specchio della porta. L’Hellas comunque non ci sta e un palo clamoroso nega il pareggio alle gialloblu con l’Empoli che si salva anche in questa occasione.Gol sbagliato, gol subìto. Prugna di fisico vince un contrasto serve Glionna la cui conclusione potente si infila nell’angolino non senza responsabilità del portiere avversario. Finisce quindi così la prima frazione di gioco sul risultato di 2-0 in favore dell’Empoli. La ripresa è un monologo dell’Hellas con le Empolesi arroccate dietro nel contenere il doppio vantaggio. L’Empoli si difende a zona ma non riesce a uscirne, e le Veronesi accorciano le distanze con un cross velenoso sul quale nessuna delle empolesi riesce a respingere e la conclusione di Mella sporcata dalle attaccanti gialloblù finisce in rete. Il finale è tutto un assedio del Verona ma è piuttosto sterile e non impensierisce più di tanto la difesa empolese che in contropiede non riesce a chiuderla in un paio di circostanze. Finisce comunque con la vittoria dell’Empoli che guadagna tre punti preziosi e continua a lottare con la Fiorentina per il quinto posto. Gioia anche per i supporter empolesi assiepati all’esterno del centro sportivo che hanno sostenuto a gran voce le ragazze di Ulderisi trascinandole alla vittoria. Negli altri due match delle formazioni toscane , vittoria clamorosa della Fiorentina contro il Milan in trasferta per 3-1 grazie ai gol di Sabatino,Baldi e Vigilucci con in mezzo una rete di Giacinti per il Milan e il preziosissimo 1-1 della Florentia Sangimignano che pone fine alla serie negative di sconfitte strappando un punto al Santa Lucia contro la Roma. Linari dopo 3 minuti portava in vantaggio la Roma ma è sempre la solita Cantore a pareggiare per il Sangi.Prossimo match il super derby Fiorentina-Empoli alle Due Strade spareggio per il quinto posto mentre la Florentia Sangimignano se la vedrà con l’Inter in trasferta . Entrambi i match sabato 15 maggio alle ore 15:00. Per gli ultimi verdetti del campionato.