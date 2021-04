Calcio Femminile l’Italia impatta 1-1 contro l’Islanda in amichevole

Buon test per l’Italia nell’amichevole di ieri a Coverciano allo Stadio Enzo Bearzot, per le Azzurre del Ct Milena Bertolini che pareggiano per 1-1 contro l’Islanda. Italia Femminile con tanti volti noti e alcune piacevoli novità tra le convocate in panchina per questo match amichevole ufficiale tra cui spiccano gli esordi di Soffia e Cinotti. Gioca Serturini al posto di Bonansea infortunata, davanti spazio alla super coppia gol Giacinti-Girelli e con Capitan Gama perno della difesa. Rispetto al test match del sabato non ufficiale sempre contro le Islandesi (decisa da un gol di Caruso), questa volta la Ct schiera le titolarissime in campo.

La cronaca del match:

Iniziano forte le Azzurre e già dopo 50 secondi di gioco, un perfetto assist di Valentina Bergamaschi serve l’accorrente Giacinti che di prima intenzione al volo batte Siguroardottir e porta in vantaggio l’Italia. Nei primi minuti, l’approccio è giusto e al 12° Minuto ancora Giacinti servita perfettamente da Girelli manda alto una bella conclusione di prima intenzione. L’Islanda si fa vedere solamente dopo 25 minuti, con una conclusione di Johannsdottir su cui Giuliani devia un tiro debole e centrale della numero 15 della formazione Islandese. Le ospiti trovano il pari al minuto 40; fa tutto molto bene Porvaldsdottir che vince un contrasto di fisico, Johannsdottir fa sponda e serve Vilhajmsdottir che con una traiettoria precisa beffa Giuliani che non può nulla, ed è la rete del pareggio islandese. Nella ripresa, la partita è molto equilibrata con tanto possesso palla per entrambe le formazioni.Ad avere le occasioni migliori sono però le italiane, con un tiro di Bergamaschi che finisce fuori di poco e un altra occasione per Giacinti che dopo un ottimo stop, calcia alto sopra la traversa.All’82° occasionissima per l’Italia; punizione di Giugliano che serve Linari che da posizione favorevole non trova la porta. L’occasione più pericolosa per l’Italia in tutto il secondo tempo.Poco dopo è ancora un corner di Giugliano, Caruso di testa manda alto sopra la traversa. Al 92° l’Italia rischia: occasione per l’Islanda con un tiro da fuori di Jensen con una super respinta di Giuliani che evita il gol tuffandosi alla grande. Finisce quindi così con un pari per 1-1, un bel test per le Azzurre di Milena Bertolini che continuano il loro percorso di crescita contro una formazione avversaria al 13°esimo posto del Ranking per Nazionali, la marcia delle Azzurre verso Euro 2022 è cominciata da qui, dalla Casa di Coverciano con destinazione finale Inghilterra, giugno 2022.