Beverage, Limoncè si rinnova con una nuova immagine e lancia Limoncè Aperitivo

Limoncè, il limoncello più amato in Italia e in Europa dai consumatori da oltre 35 anni, si rinnova rafforzando il legame con la sua Sicilia e l’arte distillatoria di Lionello Stock e segna l’inizio di un nuovo capitolo della sua storia con una nuova proposta innovativa, Limoncè Aperitivo.

La tradizione si rinnova, nuova bottiglia per LIMONCÈ ORIGINALE, con la stessa genuina naturale e inimitabile ricetta

Limoncè Originale, prodotto con 100% limoni siciliani, è il risultato di una ricetta semplice, realizzata solo con ingredienti naturali. Il protagonista è il limone, della pregiata varietà Femminello, raccolto a mano solo d’inverno dopo una lunga maturazione sotto il caldo sole della Sicilia.

Gli oli essenziali, estratti dalle scorze di ben 900 grammi di limoni, sono alla base del suo gusto impareggiabile. Per preservare al meglio gli aromi e le caratteristiche naturali dei frutti si adotta una lenta infusione a freddo che permette di mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche. La doppia filtrazione a bassa temperatura, con setacci di carta come nel processo artigianale, ne assicura la purezza e la qualità senza compromessi. Servito ben freddo, da sempre accompagna gli italiani durante il dopo-pasto segnando la conclusione perfetta e arricchendo l’atmosfera di calore e convivialità tipici della cultura italiana.

La novità per Limoncè Originale sta nel nuovo design della bottiglia, che mantiene la forma elegante e slanciata di sempre ma acquisisce maggiore identità legandosi definitivamente alla sua Sicilia. Infatti la lavorazione si ispira alle eleganti colonne barocche siciliane ed è stata realizzata su uno stampo proprietario esclusivo. La bottiglia è inoltre arricchita dalla firma del fondatore Lionello Stock a garanzia dell’alta qualità dell’arte distillatoria di Stock dal 1884. A completare il rinnovamento, il trattamento grafico del nuovo logo, che mantiene l’iconico orientamento verticale, da sempre elemento distintivo della marca.

La famiglia Limoncè si allarga, arriva LIMONCÈ APERITIVO, ideale per lo spritz

In un contesto in cui il mondo degli aperitivi sta vivendo una vera e propria trasformazione, con un crescente interesse verso proposte inedite e cocktail più leggeri, Limoncè Aperitivo, innovazione nel mondo della miscelazione, si inserisce perfettamente nella tendenza del bere bene e a minor gradazione alcolica e porta con sé la voglia di esplorare un’alternativa solare al classico spritz.

Una gradazione alcolica di soli 14,8 gradi e minor contenuto di zuccheri fa di Limoncè Aperitivo l’ingrediente per realizzare un perfetto Limoncè Spritz, bilanciato, fresco e soprattutto leggero per un momento aperitivo che dura più a lungo. Realizzato con 100% di limoni siciliani della pregiata varietà Femminello dove, in questo caso, se ne utilizzano sia gli olii essenziali delle scorze ma anche il succo, di cui il frutto è particolarmente ricco. Questo equilibrio tra gradazione alcolica e profilo organolettico lo rendono ideale per il mix con il prosecco e ideale per essere gustato in qualsiasi momento della giornata. La ricetta è semplicissima: 3 parti di prosecco, 2 parti di Limoncè Aperitivo, 1 parte di soda e una fettina di limone. Il risultato è uno spritz fresco, dissetante e solare che rompe gli schemi degli aperitivi tradizionali dal profilo più amaro. Ogni sorso è vero un viaggio sensoriale che celebra l’autenticità della Sicilia, perché in Limoncè c’è tutta la Sicilia che non ti aspetti.

“Siamo entusiasti di presentare un prodotto capace di esprimersi così bene nel cocktail più amato dagli italiani, offrendo loro una fresca e leggera alternativa al classico spritz. – commenta Valentina Simonetta, Direttrice Marketing di Stock Spirits Italia. – Questo lancio segna per noi un’opportunità fondamentale per entrare nel mondo dei consumi fuori casa e del low alcohol, con un aperitivo studiato appositamente per la miscelazione. Inoltre, si tratta di un debutto globale per Stock Spirits, che porterà il nostro Made in Italy in mercati di grande rilevanza, come Francia, Germania, Polonia e Repubblica Ceca.”

Infine, anche Limoncè Crema, da sempre parte della famiglia Limoncè, si rinnova nel look, adottando la nuova bottiglia, ma senza modificare la ricetta tradizionale: un pregiato liquore da dopo pasto, realizzato con Limoncè e 100% limoni siciliani, arricchito da una golosa crema di latte.

Limoncè Aperitivo è già disponibile in tantissimi cocktail bar d’Italia nel formato da 70cl e lo sarà da giugno per la grande distribuzione (GDO) nel formato da 50cl.