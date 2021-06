BASKET – Virtus sconfitta a Castelfiorentino: serie in parità

Serve un tempo supplementare in Gara 2 per decretare la vittoria della Abc, che tra le mura casalinghe si impone per 75-70 dopo che le squadre hanno terminato i 40 minuti in perfetta parità a quota 67.

I padroni di casa partono molto aggressivi su entrambi i lati del campo, ma la Virtus è brava a non farsi sorprendere e risponde, trovando il vantaggio sul 7-12. La Abc chiama timeout per riordinare le idee e firma un parziale di 8-0 per il vantaggio 15-12. A mettere una pezza al momento di difficoltà sul finire del quarto di pensa capitan Bianchi, che segna la tripla che manda le squadre al primo mini riposo sul 15-15. In avvio di seconda frazione Castelfiorentino alza l’intensità difensiva. Questa volta i rossoblu non sembrano in grado di reagire e sprofondano fino al -12 (29-17 con la tripla di Daly). Dopo tanti minuti di difficoltà offensiva l’Acea si scuote e torna sul -6, differenza con la quale le squadre tornano negli spogliatoi, sul 33-27.

Nel terzo quarto l’Acea entra in campo con un atteggiamento diverso: dopo un avvio contratto una tripla di Nepi scuote i rossoblu che tornano a contatto. In un momento difficile per i padroni di casa Daly segna il canestro e fallo del 40-34, ma l’Acea è ormai lanciata nella rimonta: la difficoltà offensiva del primo tempo sembra solo un brutto ricordo, e i virtussini arrivano a prendere il vantaggio con la penetrazione di Nepi, prima che il canestro di Cantini fissi il punteggio a fine terza frazione sul 51-51.

Nell’ultimo periodo la Abc prova a scappare ma la Virtus è brava a rispondere colpo su colpo. A 2 minuti dal termine Olleia segna 5 punti in fila che regalano la parità a quota 64. Nel finale la tripla di Nepi dà il vantaggio ai rossoblu, ma gli risponde subito Daly dai 6.75. L’ultimo minuto è caratterizzato da tanti errori, tra palle perse e tiri sbagliati i regolamentari terminano sul 67-67 e la partita si dirige all’overtime. Il primo vantaggio è della Virtus, ma il ritmo offensivo si spezza presto, mentre la Abc sale di colpi e mette la testa avanti: l’attacco rossoblu si ferma e la Solettificio Manetti raccoglie la vittoria per 75-70 e pareggia la serie 1-1.

CASTELFIORENTINO: Pucci 24, Belli 15, Tavarez 2, Corbinelli 12, Lazzeri, Cantini 6, Daly 14, Cicilano 2, Talluri ne, Buti ne. All. Betti. Ass. Manetti, Calvani.

ACEA VIRTUS: Berardi ne, Bartoletti 2, Cannoni ne, Bianchi 7, Olleia 19, Lenardon 4, Imbrò 7, Ndour 9, Nepi 22, Braccagni ne, Bovo. All. Spinello. Ass. Papi, Cappelletti.