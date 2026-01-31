Basket, la Stosa a San Miniato a caccia di due punti

C’è la difficile trasferta di San Miniato ad attendere la Stosa in questo weekend. Domani, infatti, i rossoblu scenderanno in campo alle 18 ospiti dell’Etrusca per la terza giornata di ritorno del campionato di B Interregionale.

Con 14 punti l’Etrusca occupa l’8° posto della classifica e arriva dalla sconfitta contro GranTorino arrivata dopo due vittorie consecutive con Borgomanero e Legnaia. La Virtus arriva dal ko casalingo contro Cecina e si presenterà a San Miniato con voglia di rivalsa e forte del nuovo innesto Castellino, arrivato in settimana alla corte di coach Evangelisti. All’andata su la Stosa a imporsi al PalaCorsoni per 83-63.

«Giochiamo domenica a San Miniato, una squadra tosta soprattutto per il suo modo di giocare, di tenere un livello di contatti altissimo sia in attacco che in difesa – afferma l’assistant coach della Stosa Filippo Totaro – In attacco riescono sempre a tenere alto il ritmo del gioco, facendo del tiro da tre punti la propria arma principale insieme all’intensità. Sappiamo che è un campo difficile, dove tante squadre hanno già perso punti, e venendo loro dalla sconfitta di Torino avranno certamente voglia di riscattarsi. Noi veniamo di una buona settimana, nella quale abbiamo inserito un nuovo giocatore e lavorato sugli accorgimenti per la partita di domenica. Vogliamo farci trovare pronti e vendicare la sconfitta in casa contro Cecina, dimostrando quello che possiamo fare».