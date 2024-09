ARTour del Gusto Toscano, l’eccellenza dell’agroalimentare all’Expo del Chianti Classico

Questo fine settimana, dal 6 all’8 settembre, la cinquantaduesima edizione dell’Expo del Chianti Classico accoglierà anche un evento speciale: ArTour del Gusto Toscano. La rinomata mostra mercato, organizzata da CNA, si sposta dalla tradizionale cornice di Piazza Strozzi a Firenze per approdare nel cuore del Chianti, offrendo ai visitatori un’immersione nei sapori autentici della Toscana, con escursioni anche in Puglia e Calabria

ArTour del Gusto Toscano rappresenta un viaggio tra le eccellenze agroalimentari di una delle regioni più apprezzate al mondo per la sua tradizione enogastronomica. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire e acquistare una vasta gamma di prodotti di alta qualità, tra cui miele, olio extravergine di oliva, confetture artigianali, salumi, formaggi, caffè, pane, pizza e cioccolato. Non mancheranno anche complementi per la cucina, come utensili in legno d’olivo e ceramiche, che aggiungono un tocco d’arte alla tradizione culinaria.

L’evento si svolgerà in Largo Bino Bini a Greve in Chianti, con apertura al pubblico dalle 10:00 alle 20:00.

Di seguito l’elenco completo dei partecipanti.