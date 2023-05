Arezzo, il Team Jakini presenta i protagonisti de Le stelle del ring

Otto incontri tra professionisti con l’assegnazione di due titoli italiani nella venticinquesima edizione de “Le stelle del ring”. Il Team Jakini ha ufficializzato i nomi dei protagonisti del gran galà degli sport da combattimento che sabato 3 giugno, a partire dalle 20.45, farà affidamento sulla presenza di sedici tra i migliori rappresentanti della kickboxing italiana che incroceranno i guantoni in una serata all’insegna di adrenalina e spettacolo. L’evento tornerà a essere ospitato dallo stadio di Capolona dove verrà allestito il ring e dove si riuniranno sportivi e appassionati provenienti da ogni zona della penisola.

Patrocinato dai Comuni di Capolona e di Subbiano, “Le stelle del ring” troverà i suoi momenti più attesi nei due incontri validi per l’assegnazione dei titoli nazionali di kickboxing K1 in cui saranno impegnati due atleti del Team Jakini di Arezzo che potranno inseguire la cintura di campioni d’Italia, facendo affidamento sul sostegno del loro pubblico. Lorenzo Corsetti e Daniel Velea, entrambi di venticinque anni, combatteranno infatti per il tricolore rispettivamente contro il diciottenne Ilyas Karim del Team Driss di Perugia nei 73kg e contro il ventisettenne Franc Agalliu del Yama Arashi Dojo di Massa Carrara nei 77kg. Le emozioni della serata saranno garantite anche dalla presenza di altri due atleti del Team Jakini con Sebastian Vasilovici che si metterà alla prova nei 73kg contro Gabriele Galasso del Team Paoletti di Imola e con Antonio Baiculescu che sarà opposto a Alessandro Ortolani del Fil’s Fight di Monte Urano nei 72kg. Il programma di kickboxing de “Le stelle del ring” farà affidamento anche sull’incontro nel 60kg di Maicol Filice della Tbl Prato con Antony Camilo del Team Ricci Muay Thai Creed di Massa e di Mirko Nardecchia del Kbs Team L’Aquila con Sebastian Michael Silicato del Team Curci di Foligno nei 72kg, poi una sfida sarà prevista anche in campo femminile nei 51kg tra Sara Gallo del Combat Lab di Firenze e Chiara Smaniotto del Team Sempre Avanti di Bologna. Una parentesi dedicata al pugilato verrà proposta dal combattimento tra Antonio Kuqo della Rhodigium Boxe e Anton Torres del Team Jakini. «Giunto alla venticinquesima edizione, “Le stelle del ring” si conferma tra gli appuntamenti più partecipati del panorama italiano degli sport da combattimento – commenta Nicola Sokol Jakini, ideatore e organizzatore dell’evento. – La serata di Capolona farà affidamento su un programma ricco di incontri maschili e femminili, di kickboxing e pugilato, tra giovani e veterani, con una vera e propria festa che troverà il proprio cuore nella possibilità di tornare ad assegnare due titoli italiani in terra d’Arezzo».