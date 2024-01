Artigianato, 41 aziende di gioielleria italiana al Watch & Jewellery Middle East Show negli Emirati Arabi

Sono 41 le aziende italiane che saranno presenti nel padiglione italiano della 53esima edizione del Watch & Jewellery Middle East Show, la fiera degli Emirati Arabi Uniti dedicata a gioielleria, oreficeria e orologeria, al via domani 31 gennaio fino al 4 febbraio. Questo è il ventesimo anno in cui Artex gestisce e cura il padiglione italiano, che quest’anno occuperà un’area di 552 metri quadri, cui si aggiungono i 60 metri quadri della ”Italian Lounge” un’area progettata e realizzata per accogliere clienti e visitatori all’insegna della migliore ospitalità italiana.

“Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi della lunga collaborazione con l’Expo Centre Sharjah, l’organizzatore della fiera – dice Sara Biagiotti della direzione di Artex – Questa è la 38esima edizione a cui partecipiamo, e nel corso di questi vent’anni il numero delle aziende italiane accompagnate da Artex è cresciuto e si è consolidato in maniera costante, con grande apprezzamento da parte delle imprese italiane che ogni anno tornano alla fiera”.

“Artex è stata pioniera nella scoperta di questi mercati ormai più di 20 anni fa – continua Biagiotti – e la stima conquistata con i partner locali ci permette di supportare al meglio le tante aziende italiane che costantemente si rivolgono a noi. Il Watch & Jewellery Middle East Show si è rivelato una piattaforma commerciale formidabile, che ha permesso a moltissime aziende di inserirsi con successo e in modo permanente all’interno di uno dei mercati che ha conosciuto una delle crescite più rapide per quanto riguarda i beni di lusso. Nel 2023 le esportazioni di gioielli dall’Italia negli Emirati Arabi Uniti hanno superato 1 miliardo di euro”.

La scorsa edizione, che si è tenuta nel mese di settembre 2023, ha ottenuto numeri record, con la presenza di più di 70 mila visitatori con oltre 1600 buyer professionali da 31 Paesi, con prevalenza da Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain. Erano inoltre presenti più di 600 aziende espositrici provenienti per il 34% dagli Emirati Arabi e per il 66% da altri 25 Paesi di tutto il mondo. Le 41 aziende italiane presenti in fiera rappresentano il meglio della gioielleria Made in Italy e provengono dal Piemonte (14), dalla Toscana (7), dalla Campania (7), dalla Lombardia (5), dal Lazio (3), dalle Marche (3), dal Veneto (2).