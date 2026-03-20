Artefacendo, l’artigianato artistico torna in piazza a Sesto Fiorentino

L’artigianato artistico torna protagonista nel cuore di Sesto Fiorentino con Artefacendo, la mostra mercato promossa da CNA Piana Fiorentina, con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 in piazza Vittorio Veneto, dalle 10 alle 20.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di Fiori in Fiera, la mostra mercato di piante e fiori che per tutto il weekend trasformerà il centro cittadino in un giardino a cielo aperto, ospitando espositori da tutta la Toscana con piante stagionali, alberi da frutto, piante grasse e ornamentali, insieme ai prodotti a chilometro zero delle aziende agricole locali.

All’interno di questa cornice, Artefacendo offrirà un’ampia panoramica dell’artigianato artistico e tradizionale, tra creatività, tradizione e innovazione. Saranno presenti 11 imprese, dalla moda alla ceramica passando per l’oreficeria.

Un’occasione per riscoprire la qualità del fatto a mano, sostenere le realtà locali e vivere un fine settimana immersi nella bellezza della primavera, tra natura, artigianato e cultura materiale.