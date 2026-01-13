Arezzo, Zeno Roveri convocato in nazionale per la Tennis Europe Winter Cup

Zeno Roveri del Tennis Giotto convocato dalla nazionale italiana Under16 per la Tennis Europe Winter Cup. Il tennista aretino, nato nel 2010, vivrà le emozioni di indossare la maglia azzurra da mercoledì 4 a venerdì 6 febbraio a Reggio Emilia nella prima fase di un torneo internazionale che proporrà un confronto tra trentatré Paesi di tutta Europa.

La Tennis Europe Winter Cup, istituita nel 1977, è la principale competizione indoor di tennis giovanile a squadre, con quattro gironi iniziali di qualificazione che decreteranno l’accesso alle finali in programma in Francia da giovedì 19 a sabato 21 febbraio. La nazionale italiana sarà opposta nel turno inaugurale a Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Monaco, Romania, Slovenia e Ucraina, con incontri a eliminazione diretta che verranno giocati su due singoli e un doppio. Il percorso di avvicinamento al torneo è stato anticipato da tre giorni di raduno al centro di preparazione olimpica di Tirrenia dove Roveri, accompagnato dal maestro Giovanni Ciacci, ha lavorato con lo staff tecnico federale e con altri due coetanei convocati in nazionale per preparare l’appuntamento continentale.

La chiamata in azzurro del tennista del Tennis Giotto è arrivata all’indomani di un 2025 di particolare crescita e soddisfazioni che ha trovato il cuore nella conquista del titolo italiano Under15 e di ben tre titoli internazionali con cui è riuscito ad affermarsi tra le maggiori promesse del tennis giovanile tricolore. La convocazione nel mese di novembre al raduno nazionale Under16 al Piatti Tennis Center di Bordighera ha ribadito le attenzioni della federazione nei confronti di Roveri che hanno ora trovato seguito con l’onore e l’onere di poter rappresentare l’Italia in un contesto prestigioso quale la Tennis Europe Winter Cup. «Questa convocazione – commenta il maestro Ciacci, – premia il lavoro quotidiano, la crescita tecnica e i risultati ottenuti da Roveri che avrà ora l’opportunità di confrontarsi con i migliori giocatori europei in un’esperienza formativa di altissimo livello sotto il profilo sportivo e umano».