Arezzo, visite specialistiche per la postura in età evolutiva all’Istituto di Agazzi Sabato 1 aprile si terrà una giornata di screening per l’età 0-18 anni con il dottor Simone Ceppatelli

Visite specialistiche per la valutazione, la prevenzione e il trattamento delle problematiche della colonna vertebrale nella fascia d’età 0-18 anni. L’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti di Agazzi ospita una giornata di screening con il dottor Simone Ceppatelli, tra i massimi esperti italiani in patologie posturali, che sabato 1 aprile tornerà nuovamente a porre le proprie competenze e le proprie conoscenze a disposizione del territorio aretino. La comune volontà è di proporre un’opportunità in ambito preventivo, educativo e terapeutico, consentendo di valutare alterazioni nella postura per intervenire precocemente nel trattamento di eventuali problematiche, correggere difetti e educare a stili di vita adeguati, prevenire l’emergere di future patologie e favorire un corretto sviluppo dell’apparato muscolo-scheletrico.

Lo screening è particolarmente consigliato a partire dai sei anni quando i bambini sviluppano più rapidamente abilità fisiche, sociali e mentali, con un intervento precoce che può favorire una crescita armoniosa e una postura adeguata ai diversi ambiti della vita. In quest’ottica, i genitori sono tra i primi osservatori di eventuali anomalie perché possono monitorare i figli nelle diverse attività della quotidianità, seguire l’andamento della crescita e, insieme ai pediatri, controllare l’emergere di eventuali problematiche scheletriche. Per queste visite l’Istituto di Agazzi farà affidamento sulla sinergia con Ceppatelli che, medico specialista in ortopedia dell’Unità Operativa di Scoliosi e Patologie Vertebrali della Fondazione Don Gnocchi di Firenze, collaborerà con il personale del centro A-Rìa per prevedere percorsi riabilitativi personalizzati che potranno essere erogati anche in regime convenzionato previa autorizzazione da parte della Usl Toscana Sud-Est per favorire sussidiarietà e vicinanza ai bisogni del territorio. Per informazioni su prenotazioni e costi è possibile contattare i numeri 0575/9151340 o 0575/9151341.