Firenze, Whisky Week: assaggi, masterclass e degustazioni per la prima edizione toscana delle kermesse

La Whisky Week debutta a Firenze: dopo le edizioni sul lago di Como e a Treviso, l’evento dedicato ai whisky del mondo sbarca nella città del David con una serie di assaggi, masterclass e degustazioni imperdibili per appassionati e curiosi.

L’appuntamento organizzato da Whisky Club Italia – la più grande community nazionale a tema, con oltre 21 mila iscritti – è in programma sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023 al Tuscany Hall (lungarno Aldo Moro), che per due giorni farà da cornice a diversi momenti di approfondimento per gli amanti dei distillati.

Al quarto appuntamento delle “spirit week” itineranti organizzate dal team di Whisky Club Italia, saranno presenti oltre 500 tra i migliori assaggi di whisky provenienti da Scozia, Irlanda, Stati Uniti, Giappone e Italia. Gli appassionati potranno concedersi un sorso dei loro dram preferiti in contesti fuori dal comune, a partire dalla festa – alla luce della concomitanza con l’ultimo giorno di Carnevale – vestiti in maschera per l’evento di chiusura della Whisky Week Firenze, sabato sera, accompagnati da musica e cocktail.

Se gli spazi del Tuscany Hall (sabato dalle 14 alle 22, domenica dalle 12 alle 18) saranno il cuore pulsante della Whisky Week fiorentina, l’evento coinvolgerà il territorio con una serie di incontri e serate a tema nei principali cocktail bar e ristoranti della città: questi ultimi saranno chiamati, ad esempio, a introdurre nei rispettivi menù un piatto in pairing con un whisky nei giorni precedenti l’inizio della manifestazione. Ecco il calendario di eventi durante la Whisky Week di Carnevale:

– lunedì 13 febbraio

ore 19:30 INDOVINA CHI VIENE A BERE…. CACIO E WHISKY SENZA PERE Rinaldi 1957 al Love Craft Firenze

– mercoledì 15 febbraio

ore 19:30 INDOVINA CHI VIENE A BERE… DAL GIAPPONE? Stock Spirits Italia al Love Craft Firenze

ore 21:30 KILCHOMAN COMRAICH GUEST NIGHT Beija Flor srl al Rasputin

– giovedì 16 febbraio

ore 19:30 INDOVINA CHI VIENE A BERE… E CHI PORTA DA MANGIARE? Pallini SpA al Love Craft Firenze

ore 21:30 THE NEW WAVE OF IRISH WHISKEY… FROM DUBLIN! Rinaldi 1957 al Rasputin

– venerdì 17 febbraio

ore 20:45 DEGUSTAZIONE BIRRA & WHISKY Pellegrini Spa al Birrificio I Due Mastri

ore 21:00 DREAM COLLECTION AND CHOCOLATE PASSION Dream Whisky al Caffè Rivoire

ore 21:30 IL SINGLE MALT IN MISCELAZIONE Fine Spirits al Rasputin

ore 22:00 SMOKHEAD: HORROR SHOW Rossi & Rossi al Love Craft Firenze

Informazioni: www.whiskyweek.it